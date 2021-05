Sportvorstand in Frankfurt : Darum begeistert Krösche die Eintracht so sehr

Strahlend in die Zukunft: Markus Krösche hat in Paderborn und in Leipzig reichlich Erfolge genossen. Bild: WITTERS

Nein, den neuen Trainer hat die Frankfurter Eintracht noch nicht parat. Aber nach der Präsentation des neuen Sportvorstandes ist das auch nicht weiter schlimm. Nachdem Markus Krösche am Samstagmorgen offiziell als Nachfolger von Fredi Bobic bestätigt wurde, ist der größte Druck vom hessischen Fußball-Bundesligaklub gewichen.

Peter Heß (peh.), Sport

Nicht zu wissen, wie in der nächsten Saison Sportvorstand, Sportdirektor und Trainer heißen, hätte im Bundesliga-Endspurt um die Champions-League-Plätze ein mulmiges Gefühl ausgelöst. Ganz sicher bei den Fans, aber möglicherweise auch bei dem ein oder anderen Eintracht-Profi, der ein gewisses Maß an Zukunftssicherheit benötigt, um unverkrampft sein Leistungsvermögen abrufen zu können. Der 40 Jahre alte Krösche, bis vor kurzem Sportdirektor bei RB Leipzig, tritt am 1. Juni seinen Posten an und erhält einen Vertrag bis zum 1. Juli 2025.

Nach Krösches Berufung wird es auch nicht mehr lange dauern, bis die Trainerentscheidung getroffen ist. Sie wurde nach Sondierungsgesprächen hinausgezögert, damit der neue Chef nicht übergangen wird. Aufsichtsratsvorsitzender Philip Holzer sagte in einem Radiointerview mit FFH: „Es kann sein, dass der neue Trainer schon vor dem 1. Juni kommt, aber das muss nicht sein.“ Qualität gehe vor Schnelligkeit.

Roger Schmidt sagt ab

Einer der Kandidaten sagte am Wochenende ab: Roger Schmidt, als Trainer von RB Salzburg und Bayer Leverkusen bekannt geworden, sieht seine aktuelle Aufgabe bei PSV Eindhoven noch nicht als beendet an. „Ich bin nicht zu PSV gekommen, um nur ein Jahr zu bleiben“, schreibt er auf der Klub-Homepage. Er habe für „eine Mission von mindestens zwei Jahren“ unterschrieben. „Wenn ich jetzt gehen würde, hätte ich nicht das Gefühl, Trainer von PSV gewesen zu sein.“ Die Eintracht hatte Schmidt schon 2014 verpflichten wollen, damals gab der Fußballlehrer Bayer Leverkusen den Vorzug. Am Rhein arbeitete er übrigens von 2015 bis 2017 mit seinem Assistenten namens Markus Krösche zusammen.

Der Optionen für die Eintracht sind jedoch noch viele, die nun zielgerichtet abgearbeitet werden. Unter der Mitwirkung und der Entscheidungshoheit des neuen Sportvorstandes. Krösches Vertrag mit RB Leipzig wurde zwar erst zum 1. Juni aufgelöst, aber der Verein stellte seinen leitenden Angestellten in der vergangenen Woche mit sofortiger Wirkung frei.

Das Profil für den neuen Trainer entspricht weitgehend dem des neuen Sportvorstandes. Er soll ein Teamplayer sein und zu den Besonderheiten der Eintracht passen: Werte eines Traditionsklubs teilen, die Bereitschaft besitzen, talentierte Spieler zu entwickeln, und einen mutigen, aggressiven Fußball spielen lassen. Zudem soll er internationale Erfahrung besitzen. Denn die Eintracht hat den Ehrgeiz, häufiger im Europapokal vertreten zu sein.

Nach den Kenntnissen, die Holzer in den ausführlichen Gesprächen gewonnen hat, wäre Krösche wohl auch als Trainer infrage gekommen, wenn man die internationale Erfahrung beiseiteließe: „Ich habe seine sehr umfangreiche Hausarbeit zu seiner Philosophie gelesen, die er im Trainerlehrgang geschrieben hat. Sie knüpft nahtlos daran an, wie wir bei der Eintracht Fußball spielen wollen.“ Der Aufsichtsratsvorsitzende schwärmt aber auch bei den anderen Parametern, die für die Arbeit eines Sportvorstandes wichtig sind. „Er war der Einzige, der mich fragte, ob wir Signing Fees sofort abschreiben oder noch in der Bilanz aktivieren. Das hat mich sofort für ihn eingenommen. Betriebswirtschaftlich ist er voll auf der Höhe.“