Wechsel-Coup in Bundesliga : Das bekommt die Eintracht mit Mario Götze

Die Eintracht hat viel vor mit dem früheren Fußball-Nationalspieler und WM-Helden von 2014: In der Zentrale soll Mario Götze helfen, das Frankfurter Spiel auf ein höheres Niveau zu heben. Kann er das?

Segen und Fluch: Das Tor zum WM-Titel hob Götze in den Himmel und bremste ihn fortan. Bild: picture alliance / Eibner-Pressefoto

Mario Götze hat die famosen Auftritte der Frankfurter Eintracht in der vergangenen Europa-League-Saison mit großem Interesse verfolgt. Auch der Weltmeister von 2014 war beeindruckt vom deutschen Sieger des zweithöchsten internationalen Wettbewerbs. Insofern hätte es des exklusiven Anschauungsunterrichts durch Markus Krösche nicht unbedingt bedurft. Trotzdem war es eine gute Idee des Eintracht-Sportvorstands, Götze ein gut zehnminütiges Video mit den schönsten Frankfurter Szenen und Erlebnissen aus der Vorsaison zu zeigen. Die Bilder, heißt es, begeisterten den ehemaligen Nationalspieler. Die Reise von Krösche nach Mallorca – dort machte Götze vor Kurzem Urlaub mit seiner Familie – lohnte sich für beide Seiten.

Das einstige Wunderkind im deutschen Fußball, das den 1:0-Siegtreffer im WM-Finale gegen Argentinien erzielt hatte, unterschrieb bei der Eintracht am Dienstag einen Dreijahresvertrag mit Laufzeit bis zum 1. Juli 2025. Davor hatte Götze den Medizincheck bestanden. Seine Verpflichtung möglich machte eine Ausstiegsklausel in Götzes Vereinbarung mit Eindhoven. Für eine Summe von rund drei Millionen Euro wechselt der 30-Jährige zum Champions-League-Teilnehmer der kommenden Saison. In Frankfurt bekommt Götze einen leistungsbezogenen Vertrag.