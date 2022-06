Götze in Frankfurt vorgestellt : „Das letzte Länderspiel war vor ein paar Jahren“

Folgt auf die Bundesliga-Rückkehr auch Mario Götzes Comeback in der Nationalmannschaft? Bei seiner Vorstellung in Frankfurt verrät der neue Eintracht-Profi zumindest, dass ihm der Bundestrainer zum Wechsel gratuliert hat.

Will sich in Frankfurt erst mal auf die Eintracht konzentrieren: Mario Götze Bild: Reuters

Bundesliga-Rückkehrer Mario Götze denkt derzeit nicht an die Fußball-WM in Qatar oder ein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft. „Das Wichtigste ist für mich, dass ich selbst besser werde. Alles andere ist weit weg für mich. Das letzte Länderspiel war vor ein paar Jahren. Da hatte ich eine gewisse Rolle, da war das sehr nah. Aktuell ist das kein Thema für mich“, sagte der 30-Jährige am Dienstag bei seiner Vorstellung bei Eintracht Frankfurt. Götze hatte im November 2017 sein bisher letztes Länderspiel absolviert.

Bundestrainer Hansi Flick sei aber unter den Gratulanten gewesen, als der Wechsel zum hessischen Europa-League-Sieger fix wurde, verriet Götze. „Mein Fokus ist ganz klar auf meinem Training und auf den Spielen und dort das Beste rauszuholen. Alles andere ist aktuell nicht in meinem Kopf. Dafür ist es zu weit weg“, behauptete Götze, der 2014 im WM-Finale gegen Argentinien das Siegtor erzielte.

Götze mit Familie nach Frankfurt

Nicht nur er wird künftig in der Mainmetropole leben, sondern auch seine Familie. „Wir werden hier hinziehen, werden den Lebensmittelpunkt hier haben. Ich freue mich drauf, das kennenzulernen. Ich habe zwei, drei Freunde, die ich ab und zu besucht habe. Die Anbindung mit Stadion und Flughafen, die Leute – all das ist eine super Kombination und spricht auch für die Stadt“, sagte Götze. Er freue sich, die Stadt neu zu erleben.

Der ehemalige Weltmeister empfindet bei seiner Rückkehr nach Deutschland derweil keinen besonderen Druck. „Es ist Wertschätzung, das ist eine positive Sache. Es spricht auch dafür, was ich die letzten Jahre geleistet habe. Es ist schön, aber mein Fokus liegt auf dem Verein und das, was jetzt kommt“, sagte Götze, der in Frankfurt einen Vertrag bis einschließlich 30. Juni 2025 unterschrieben hat.

Mehr zum Thema 1/

Zuvor hatte Götze bei der Eintracht unter Cheftrainer Oliver Glasner die erste Trainingseinheit absolviert. „Es hat sich sehr, sehr positiv angefühlt. Gerade bei den Bedingungen mit vielen Fans und gutem Wetter. Ich bin sehr happy“, sagte Götze. Für die Hessen hätten viele Faktoren gesprochen: „Einerseits der Verein, die emotionalen Fans, das Stadion, die Liga. Es war ein rundum gutes Paket. Auch die Gespräche mit den Verantwortlichen. Das Paket zusammen hat mich dazu bewegt, hier zu unterschreiben“, beschrieb Götze.