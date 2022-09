WM-Siegtorschütze nach Qatar? : Ein anderer Götze begeistert Frankfurt

Auch bei den abschließenden Dribblings des Abends gab Mario Götze eine professionelle Figur ab. Als die unterhaltsame Partie mit dem Schlusspfiff beendet war und die Eintracht durch sein auffälliges Zutun RB Leipzig 4:0 bezwungen hatte, war der 30-Jährige vor den Fernsehkameras ein begehrter Gesprächspartner. Dessen abermals herausragende Performance löste Spekulationen über ein mögliches Comeback in der Nationalelf aus.

Der Neu-Frankfurter, der im Sommer nach zwei Jahren in der niederländischen Eredivisie in die deutsche Heimat zurückgekehrt war, um sich und der Fußballwelt zu zeigen, dass er abseits des großen Rampenlichts bei der PSV Eindhoven seine Fähigkeiten nochmals verfeinert und seine Widerstandskraft gestärkt hat, begegnete dabei jeder Frage mit rhetorischem Geschick und einem entwaffnenden Lächeln, das mehr als viele Aussagen die Zufriedenheit über sein Revival in der Bundesliga verriet.

Er tue gut daran, sagte Götze, nicht den Fehler aus jungen Jahren zu wiederholen und sich Gedanken zu machen, was in ferner Zukunft passieren könne. Stattdessen fokussiere er sich auf das Hier und Jetzt, zumal bei der Eintracht in diesen Spätsommertagen viele englische Wochen zu absolvieren sind, die seine volle Konzen­tration verlangen; an diesem Mittwoch geht es schon beim Debüt in der Champions League (18.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) gegen Sporting Lissabon weiter. Über „alles andere“, da bat Götze freundlich um Verständnis, wolle „er nicht reden“.

Mit einer möglichen Nominierung für die Weltmeisterschaft, die Mitte November beginnt, beschäftige er sich nicht. Gleichwohl stehe er, wie es nach der gemeinsamen Vergangenheit niemand überraschen könne, regelmäßig in Verbindung mit dem Bundestrainer. „Ich habe immer Kontakt zu Hansi, schon seit wir uns kennen durch die Nationalmannschaft.“ Seinen bis heute letzten von 63 Auftritten für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes absolvierte Götze am 14. November 2017, als er nach seiner Einwechslung die Vorlage zum 2:2-Endstand gegen Frankreich durch Lars Stindl beisteuerte. Danach berücksichtigte ihn Joachim Löw nicht mehr.

Dessen Nachfolger gehört zu den Beobachtern und Bewunderern von Götze, die ihm ausdrücklich zum Schritt gratulierten, sich dem Europa-League-Sieger vom Main anzuschließen. Damit befeuerte Flick die Mutmaßungen, der ballgewandte Offensiv-Fachmann könne von ihm ein Ticket für die Dienstreise nach Qatar ergattern. Götze sei ein umsichtiger Stratege, „der im letzten Drittel seine enorme Stärke hat“, lobte Flick unlängst.

Mit seinem entscheidenden Treffer im WM-Finale 2014 gegen Argentinien (1:0 nach Verlängerung) habe Götze dem deutschen Fußball einen Dienst erwiesen, für den er ihm auf ewig dankbar sei, sagte der Bundestrainer. „Wenn dieses Tor ein Messi geschossen hätte, würden wir das jedes Jahr 300 Mal sehen. Eine fließende Bewegung. Ein Weltklasse-Tor, ein Tor des Jahrzehnts, des Jahrhunderts“, schwärmte Flick und fügte an, dass er Götze durchaus der WM-Kandidatenliste hinzufügen könne.

„Bei ihm ist es wie bei allen anderen Spielern: Wenn sie Leistungen bringen, sind sie immer wieder auf unserem Schirm. Wir schauen über Monate genau hin: Was passiert in der Bundesliga? Wer ist auf einem Top-Niveau? Wer kann uns weiterhelfen bei der WM? Da sind alle Türen offen.“ Götzes Gala gegen Leipzig sah Flick nicht aus nächster Nähe. Zuletzt war er gegen Bayern (1:6) und Köln (1:1) vor Ort, als der Zehner, der das Frankfurter Offensivspiel von seiner Position hinter den Spitzen orchestrieren und nach dem Abgang von Filip Kostic für eine unberechenbarere Variabilität sorgen soll, noch weniger dynamisch auftrat.