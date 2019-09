Marco Rose : „Kloppo hat sich einen Spaß draus gemacht“

Herr Rose, Sie haben die Nachfolge von Dieter Hecking, der im vorigen Jahr Bundesliga-Fünfter geworden ist, mit einem ungewöhnlichen Auftrag angetreten: Sie sollen das Spiel von Borussia Mönchengladbach nicht unbedingt erfolgreicher, sondern vor allen Dingen attraktiver machen. Wodurch wird Fußball schön?

Am schönsten sind Siege, daran wird sich nie etwas ändern. Was attraktiver Fußball ist, das ist Geschmackssache. Für mich gibt es in diesem Punkt unterschiedliche Faktoren. Ganz wichtig ist in jedem Fall die Bereitschaft zu investieren. Es geht darum, Torraumszenen und Tempo im Spiel zu haben, außerdem ist Fußball ein Zweikampfsport. Natürlich sind auch schöne Passstafetten und die individuelle Qualität der Spieler wichtig, vor allem aber möchte ich, dass wir immer 90 Minuten lang an unsere Chance glauben. Wir haben alle schon so viel erlebt im Fußball, dass ich eine tiefe Überzeugung in mir trage, dass es sich immer lohnt, dafür zu arbeiten, als Sieger vom Platz zu gehen, ganz unabhängig von Spielständen.