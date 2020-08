Nach sechseinhalb Monaten : Kapitän Reus zurück im BVB-Mannschaftstraining

Kapitän Marco Reus hat seine Leidenszeit beendet und ist am Mittwoch bei Borussia Dortmund ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. „Kommt alle zusammen, Marco ist zurück“, teilte der Klub am Nachmittag bei Twitter mit und veröffentlichte ein Foto, auf dem Trainer Lucien Favre zur Mannschaft spricht.

Der 31 Jahre alte Reus war aufgrund einer Sehnenentzündung im Adduktorenbereich sechseinhalb Monate ausgefallen. Sein letztes Pflichtspiel hatte der Offensivspieler am vierten Februar im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Werder Bremen (2:3) bestritten. Zunächst waren die Schwarz-Gelben nur von einer Pause von vier Wochen ausgegangen.

Reus' Agentur „SportsTotal“ hatte bereits am vergangenen Dienstag bei Instagram einen Videoclip veröffentlicht, in dem Reus bei seiner schweißtreibenden Reha-Arbeit zu sehen ist. Dabei schien der Nationalspieler, der von zahlreichen Verletzungen in den vergangenen Jahren gebeutelt wurde, keine Probleme bei den Übungen zu haben.

Die BVB-Teamkollegen kommentierten das Video umgehend: „Es wird Zeit“, schrieb etwa Abwehrspieler Manuel Akanji. Axel Witsel ergänzte: „Bald sind wir wieder zusammen.“ Von BVB-Seite hieß es nun, der Kapitän habe erste Teile des Mannschaftstrainings absolviert.

Reus soll offenbar vor Kurzem einen Therapeuten in Süddeutschland aufgesucht haben, der Heilungsverlauf hat sich gebessert. Noch Ende Juli hatte es nicht danach ausgesehen, dass Reus in Kürze zurückkehren könnte. „Es ist leider nicht die erhoffte Besserung eingetreten. Die Sehne ist weiter entzündet. Er kann noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Es ist schwierig, eine zeitliche Prognose abzugeben“, hatte Sportdirektor Michael Zorc damals gesagt.

Nun ist Reus zusammen mit dem erst 15 Jahre alten Moukoko auf vom BVB veröffentlichten Videos beim Training zu sehen. Das nächste Dortmunder Toptalent, das seit dem Saisonauftakt der Borussen das volle Mannschaftstraining absolvierte, aber ein Pflichtspiel erst ab dem 20. November bestreiten darf, den Tag seines 16. Geburtstags, sagte der „Bild“-Zeitung, dass er sich rundum wohl und gut aufgehoben im Dortmunder Team fühle. „Lukasz Piszczek hat mir sehr geholfen, aber auch Emre Can und Julian Brandt unterstützen mich. Piszczu hat mich direkt zur Seite gezogen und gesagt: 'Hab einfach Spaß, sei du selbst. Und hab' bei uns Profis bloß keine Angst'“.

Während er bereits bei den Profis trainiert, muss Moukoko in Pflichtspielen erst noch für die U-19 des BVB ran. „Natürlich ist es ungewohnt für mich, in einem Team zu stehen und gar nicht eingesetzt werden zu dürfen. Aber die Zeit bis November werde ich in der U-19 nutzen. Ich will noch die 200-Tore-Marke knacken“, sagte der Stürmer, der es im Jugendbereich für den BVB und seinen früheren Verein FC St. Pauli schon auf 183 Tore in 120 Spielen brachte. In der vergangenen Saison der U-19-Bundesliga traf er in 20 Partien 34 Mal. „Er ist sehr gut, hat ein super Potenzial, ist Linksfuß, Rechtsfuß und sehr effizient. Es macht Spaß, ihn zu trainieren“, sagte Trainer Lucien Favre über den Rohdiamanten. „Das Tempo ist auf jeden Fall der größte Unterschied. Du hast keine Zeit mehr zum Überlegen, du musst sehr handlungsschnell sein“, schilderte Moukoko selbst seine Eindrücke. Die erste Einheit bei den Profis sei „deswegen echt ungewohnt“ gewesen: „Aber nach ein paar Tagen hatte ich mich ehrlich gesagt dran gewöhnt.“