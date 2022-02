Schwankungen bei der Borussia : Das Dortmunder Rätsel Marco Reus

Echtem Überschwang mochte Marco Reus sich nicht hingeben nach Borussia Dortmunds 6:0 gegen Mönchengladbach, auch wenn es eine Menge zu feiern gab. Der Kapitän hatte mit zwei Toren und drei Torvorlagen zu diesem am Ende rauschhaften Spektakel beigetragen. Zum ersten Mal in seiner Karriere war er in einer Bundesligapartie direkt an fünf Treffern beteiligt. Das wichtigste Saisonziel, die Champions League-Qualifikation, ist dem Team angesichts der zwölf Punkte Vorsprung auf Rang fünf kaum noch zu nehmen, und die Südkurve jubelte.

Und doch wirkte Reus eher nachdenklich, als er sagte: „Wir mussten wieder eine Reaktion zeigen, das haben wir heute wieder geschafft.“ Denn diese Art der „Reaktion“ wird mehr und mehr zu einem dunklen Hauptmotiv dieser Saison – ganz allgemein beim BVB und im Besonderen bei Marco Reus. Denn hinter diesem Begriff verbirgt sich die größte Schwäche des Tabellenzweiten.