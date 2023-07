Was verspricht sich der BVB davon, Marcel Sabitzer aus München zu verpflichten und ihm einen langfristigen Vertrag zu geben? So oder so: Der Transfer belegt die ökonomische Ordnung der Bundesliga.

Am Montagabend haben die Fast-Meister aus Dortmund den nächsten Neuen für diese Fußballsaison präsentiert – mit einem Wort, das Erwartungen entstehen lässt: Wunschspieler. Als solcher wird Marcel Sabitzer, 29 Jahre alt, auf der Website des Klubs angepriesen.

Für den Mittelfeldmann, der seit dem Sommer 2021 für den FC Bayern München spielte (und in der Rückrunde 2023 an Manchester United ausgeliehen war), soll Borussia Dortmund als Ablösesumme deshalb mindestens 15 Millionen Euro ausgegeben haben. Und wenn man das Wort, das die Borussia nun in die Fußballwelt sendete, nicht nur als Branchen-Blabla sieht, sollte man fragen: Was wünscht sich der Verein denn von diesem Spieler?