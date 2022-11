Torwart des FC Bayern : Manuel Neuer hatte Hautkrebs

Es ist fast schon einen Monat her, seit Manuel Neuer, der Torhüter des FC Bayern, das letzte Mal für seine Mannschaft spielte. Damals, am 8. Oktober in Dortmund, konnte nicht mal er verhindern, dass Anthony Modeste in der 95. Minute das 2:2 köpfte. Seitdem fehlt Neuer. Der Grund: eine Schulterverletzung.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München.

Das wäre wohl nicht so dramatisch, wenn in diesem November nicht die WM in Qatar starten würde. Und wenn Neuer nicht die Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft wäre. So wird in der Säbener Straße in München Tag für Tag beobachtet, was Neuer, 36 Jahre alt, tut und nicht tut. Am Mittwoch ist dann ein Video mit ihm verbreitet worden, das nichts mit seiner momentanen Situation zu tun hat – und doch für Aufsehen sorgte.

In einem PR-Video für ein Unternehmen, das er mit der Tennisspielerin Angelique Kerber mitgegründet hat und das Hautpflegeprodukte anbietet, sagte Neuer, dass er dreimal im Gesicht wegen Hautkrebs operiert worden sei. Die Folge: eine „kleine Narbe“ neben seiner Nase. Wann waren diese Operationen? Auf F.A.Z.-Anfrage antwortete Neuers Management nicht. Sein Klub wollte das nicht kommentieren.

Es gibt dennoch Indizien, die auf das Datum der letzten Operation hindeuten: Im November und Dezember 2021 sah man Neuer mit einem Pflaster an der Stelle neben der Nase. Am Abend vor der Video-Veröffentlichung hatte übrigens Julian Nagelsmann nach dem 2:0 gegen Inter Mailand über seinen Kapitän und dessen Schulter gesprochen. „Ihm geht es gut“, sagte der Trainer – und gab auch mit Blick auf die WM Entwarnung: „Es kann sein, dass er am Wochenende in Berlin wieder aufläuft.“