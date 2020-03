Pokalspiel auf Schalke : Manuel Neuer überhört das Gebrüll

Es gab eine Zeit, in der Manuel Neuer selbst dort oben in der Schalker Nordkurve stand. Als Jugendspieler und während seiner ersten Jahre als Profi beim Revierklub fühlte er sich eng verbunden mit der „Buerschenschaft“, den Ultras aus seinem Heimatviertel Gelsenkirchen-Buer. Lange trug er sogar ein T-Shirt dieser Gruppe unter seinem Trikot, und womöglich gab es Tage, an denen auch der heutige Kapitän des FC Bayern mitgebrüllt hat, wenn Gegner, Schiedsrichter oder Funktionäre verschmäht wurden. So ließe sich jedenfalls die verblüffende Antwort erklären, die Neuer nach dem 1:0-Sieg seiner Münchner Mannschaft im Viertelfinale des DFB-Pokals bei seinem ehemaligen Verein auf die Frage nach der Stimmung gab: „Es war positiv, muss man ganz klar sagen. So gehört sich das. Unterstützung für beide Mannschaften, es gab keine Anfeindungen.“

Das waren erstaunliche Worte, denn Neuer war mit exakt dem gleichen Wort beschimpft worden wie der Hoffenheimer Klubeigner Dietmar Hopp am vorigen Samstag von Münchner Fans in Sinsheim. „Hurensohn“, schrieen die Anhänger in der Nordkurve zweimal in der zweiten Halbzeit, als Neuer sich direkt vor dem Block mit den Stehplätzen befand. Zwar verstummte das Gebrüll jeweils schnell wieder, aber es war laut und kraftvoll. Dem umstrittenen Drei-Stufen-Plan des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zufolge hätte es eigentlich eine Spielunterbrechung geben müssen.