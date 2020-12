Manuel Neuer über FC Bayern : „So einen Zusammenhalt habe ich noch nie erlebt“

Aktualisiert am

„Unser größter Wunsch für das neue Jahr ist, da sind wohl alle Menschen vereint, dass diese Pandemie bald überwunden wird“: Manuel Neuer Bild: AFP

Der FC Bayern sahnte einen Titel nach dem anderen im Jahr 2020 ab. Nun blickt Kapitän Manuel Neuer auf das so erfolgreiche Jahr zurück, und sagt, was das Erfolgsrezept der Münchner ist und was er für 2021 wünscht.