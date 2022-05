Interimspräsident tritt zurück : Die Hertha streitet weiter

Sieben Stunden und einunddreißig Minuten, so lange ging die Mitgliederversammlung von Hertha BSC. Viele hatten sogar mit einer noch längeren Verweildauer in den Messehallen gerechnet. Grund war die chaotische Spielzeit mit der Rettung im letzten Moment sowie all die internen Querelen, die in der vergangenen Woche in den Rücktritten von Präsident Werner Gegenbauer und Finanzchef Ingo Schiller gipfelten. Das Führungswirrwarr entstand keine 24 Stunden nachdem Hertha den Klassenverbleib durch ein 2:0 im Relegations-Rückspiel beim Hamburger SV geschafft hatte.

Da war sie also wieder, die streitsüchtige, von internen Grabenkämpfen zerfressene Hertha, die ein Redner „den peinlichsten Klub Deutschlands“ nannte. Das war eine verbale Ohrfeige, die weit über die Stadtgrenzen hinaus schallte, aber sie kam keineswegs unerwartet nach all dem Zank und Streit, der den Klub immer wieder lähmt.

Vertreter der alten Epoche

Im Mittelpunkt dabei hatten Investor Lars Windhorst und das alte Präsidium gestanden – Windhorst hatte regelmäßig kundgetan, was er von den Vertretern hält. Nämlich gar nichts. Weitere Investitionen knüpfte er an den Abgang des Präsidenten Gegenbauer, daher kam dessen Schritt wenig überraschend. Darüber hinaus lagen gegen ihn mehrere Abwahlanträge vor. „Es war mir zu jeder Zeit eine Ehre, dem Klub und seinen Mitgliedern dienen zu können“, sagte Gegenbauer zum Ende seiner vierzehn Jahre währenden Amtszeit.

Seinen unmittelbaren Nachfolger hielt es nicht einmal ansatzweise so lange in dieser Position. Nach Gegenbauers Rücktritt hatte Thorsten Manske interimsweise den Posten übernommen, doch von den aufgebrachten Mitgliedern wurde er als Vertreter der alten Epoche ausgemacht und zum Rückzug gedrängt. Zwar brachte ein gegen ihn eingereichter Abwahlantrag nur 64,2 Prozent der Stimmen (75 Prozent wären notwendig gewesen), doch dass offensichtliche Misstrauen bewog Manske zum sofortigen Rücktritt. Ein Nachfolger soll nun im Rahmen der für den 26. Juni angesetzten Neuwahlen gefunden werden.

Lars Windhorst wird es in keinem Fall, dies hat er bereits ausgeschlossen. Sein Auftritt war mit Spannung erwartet worden, als es dann so weit war, hieß es aber erst einmal warten. Warten darauf, dass die lauten Buhrufe verstummen. Immer wieder gab es Sprechchöre gegen ihn, „Windhorst raus!“ war der gängigste. Der Investor, der Hertha seit 2019 die Summe von 374 Millionen Euro hat zukommen lassen, antwortete auf seine Weise. „Ob es den meisten gefällt oder nicht, ich bin als Mehrheitseigner hier. Windhorst raus, das funktioniert faktisch nicht. Mich kann man nicht abwählen, und meine Anteile stehen nicht zum Verkauf. Ich gehe nicht weg, das ist gar nicht möglich, die nächsten zehn, zwanzig Jahre“, sagte er.

Mehr zum Thema 1/

Geld will Windhorst erst wieder geben, sofern „ein aussichtsreicher Neustart“ gelänge. Konkreter wurde er dazu nicht, auch warb er nicht offensiv für einen Kandidaten bei den Neuwahlen. Noch ist das Feld übersichtlich, Unternehmer Marco Hennig und der ehemalige Ultra Kay Bernstein haben ihre Ambitionen hinterlegt.

Schneller als einen neuen Präsidenten dürfte Hertha in jedem Fall einen neuen Trainer haben. Der von den Berlinern umworbene Sandro Schwarz verkündete am Dienstag seinen Abschied von Dynamo Moskau. Die Verkündung des Wechsels zu Hertha BSC wird in den nächsten Tagen erwartet.