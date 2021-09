Makoto Hasebe im Interview : „Wir müssen weiter groß denken“

Herr Hasebe, Sie sind im Fußball ein großes Vorbild und gelten mit Ihren 37 Jahren als Musterprofi. Bei der Eintracht gehören Sie als Stellvertreter von Kapitän Sebastian Rode zum Mannschaftsrat. Wie beurteilen Sie das Fehlverhalten von Filip Kostic, der sich geweigert hatte, vor dem Spiel in Bielefeld am Mannschaftstraining teilzunehmen?

Fakt ist: Das Verhalten von Filip war falsch. Aber wir als Mannschaft kennen ihn als Menschen und Profi. Er ist ein guter Junge, der sich in all den Jahren in Frankfurt stets professionell verhalten hat. Er hat immer zu hundert Prozent trainiert und sich nie etwas zuschulden kommen lassen. Vor und nach jedem Training geht er in den Kraftraum. Wir als Mannschaft haben mit ihm nach seiner Rückkehr von der serbischen Nationalmannschaft gesprochen. Er hat seinen Fehler eingesehen und sein Verhalten bedauert. Und wir haben seine Entschuldigung angenommen. Damit ist dieses Thema erledigt, und wir blicken gemeinsam nach vorne.