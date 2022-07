Der Aufsteiger bei Mainz 05 : Die erstaunliche Entwicklung des Anton Stach

Feedback für seine Leistungen erhält Anton Stach seit vier Monaten von zwei Cheftrainern. Von Bo Svensson im Verein, von Hansi Flick in der Nationalmannschaft, seit der Bundestrainer den Mittelfeldspieler des FSV Mainz 05 im März erstmals berief. Was Stach von beiden zu hören bekommt, unterscheidet sich allenfalls im Akzent, nicht aber inhaltlich.

„In ihren Einschätzungen sind sie ähnlich“, erzählt Stach während des Mainzer Trainingslagers im Chiemgau. „Ich kann meine Schwächen aber auch selbst gut einschätzen. Wenn es in den Gesprächen um Schwächen geht, gibt es selten Momente, in denen ich überrascht bin und denke: Was? Stimmt doch gar nicht...“ Stach lacht, als er das sagt, und er lacht viel während des rund viertelstündigen Gesprächs. Aber wer, wenn nicht er, hätte Grund zu lachen, nach seinem kometenhaften Aufstieg in der vergangenen Saison.

Stach: Mentale Erholung wird unterschätzt

Der 23-Jährige gehört zu den Späteinsteigern – sowohl mit Bezug auf den Profifußball an sich als auch in der in Grassau versammelten Mainzer Gruppe. Wie die übrigen Nationalspieler durfte er über den Beginn der Saisonvorbereitung hinaus Urlaub machen und stieß erst zu Beginn der vorigen Woche wieder zum Kader. Nach den Nations-League-Spielen der Nationalelf habe er zwei Wochen Urlaub gemacht, bevor für weitere elf, zwölf Tage der individuelle Laufplan hinzukam.

Zwei Wochen mit der Familie zu verbringen, am Strand oder am Pool zu liegen und nicht über Fußball zu reden, habe er genossen. „Das unterschätzen vielleicht viele“, sagt Stach, aber gerade mental sei es sehr wichtig, komplett abzuschalten. Und das geht, nach einem derart ereignisreichen Jahr mit U-21-EM-Titel, Olympiateilnahme und Flicks Anruf innerhalb einer sportbegeisterten Familie zwei Wochen lang den Fußball komplett auszuschalten? Stach lacht. „Das kann ich super.“

Das Erstaunliche an Stachs Weg in die Nationalmannschaft ist seine eigene Vita. Mit 16 Jahren aus dem Nachwuchsleistungszentrum des SV Werder Bremen ausgeschieden, spielte er noch 2019/20 für den VfL Wolfsburg II in der Regionalliga. Es folgten eine Zweitligasaison in Fürth (als Stammspieler) und trotz des Aufstiegs der Wechsel nach Mainz. Bei den 05ern kam er zwar vom dritten Spieltag an fast durchgehend zu Einsätzen – aber bis Ende November mit einer Ausnahme stets von der Bank. Stammkraft wurde der Neuzugang erst mit dem 3:0 gegen den VfL Wolfsburg, dem Heimspiel, in dem er sein bislang einziges Bundesligator machte.

Das ist denn auch einer der Aspekte, die Svensson meint, wenn er davon spricht, dass Stach sein Potential bei Weitem noch nicht ausgeschöpft hat: Ein Spieler mit so guter Technik, mit einem derart kraftvollen Abschluss müsse mehr als einen Treffer pro Saison erzielen.

Tore, Kopfbälle, Strategie

Was noch? Das Kopfballspiel. Seine Größe von 1,94 Meter muss Stach in der Luft besser zur Geltung bringen. „In erster Linie muss er dabei defensiv besser werden, um in der Lage zu sein, den stärksten gegnerischen Kopfballspieler rauszunehmen“, fordert der Mainzer Trainer. Und Stach müsse „etwas mehr strategisch unterwegs sein“, sprich, das Spiel noch besser lesen, gerade gegen sehr gut organisierte Mannschaften, um Lösungen zu finden und Impulse zu geben.

Diese Fähigkeit auf Erstliganiveau noch nicht perfektioniert zu haben ist normal. „Das braucht seine Zeit“, sagt Svensson. „Anton hat mit der frühen Nominierung für die Nationalmannschaft vielleicht ein paar Schritte übersprungen. Der Bundestrainer sieht das Riesenpotential und weiß, dass Stachi noch nicht am Ende ist.“ Für den Spieler gehe es im nächsten Schritt darum, die erwähnten Defizite zu verbessern – „und diesen Schritt muss er bei uns machen“.

Flexibilität und Dynamik

Zu den Elementen, die den 23-Jährigen so wertvoll machen, gehört seine Flexibilität. Im 05-Trikot hat er als alleiniger Sechser überzeugt, die Rolle als Achter herausragend interpretiert und zuletzt auch offensiver, auf der Zehn und der rechten Bahn abgeliefert. Die Frage, wo er sich am wohlsten fühlt, hätte er vor einem Jahr noch mit der Sechs beantwortet. „Jetzt sage ich, auf der Acht. Dort bin ich mehr in Tornähe und komme häufiger zum Abschluss. Und ich glaube, dass ich ein guter Box-to-box-Spieler bin. Ich kann auch mal dribbeln und eine Linie überlaufen.“

Seine Antritte im Mittelfeld sind für einen Spieler seiner Größe außergewöhnlich dynamisch, dank seiner engen Ballführung ist er nur schwer von der Kugel zu trennen – und die langen Beine helfen, sich einen verlorenen Ball wieder zu angeln.

Die Aufenthalte bei der Nationalelf im März und im Juni mit den Einsätzen im Testspiel gegen Israel (2:0) und im mit 5:2 gewonnenen Nations-League-Spiel gegen Italien, insbesondere aber mit den Trainingseinheiten, „in denen ich mich mit den Besten messen konnte“, hätten ihm „super viel“ gebracht, sagt Stach. „Das war eine wertvolle Zeit. Auch für meine Persönlichkeit.“ Anfangs habe er vor den gestandenen DFB-Kickern großen Respekt gehabt und sich zurückgenommen. „In den letzten Wochen habe ich mich auch mal gewehrt, und ich habe mich immer besser aufgehoben gefühlt.“

Inhaltlich habe er in jedem Training dazugelernt und erkannt, woran er arbeiten müsse. „An meiner Handlungsschnelligkeit und an meiner Vororientierung, damit ich immer weiß, was im nächsten Moment passiert.“ Das Spiel in der Nationalmannschaft sei noch etwas schneller und sauberer als im Verein – sich auf diesem Level einzufinden gehört ebenfalls zum nächsten Entwicklungsschritt.