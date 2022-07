Robin Zentner im Gespräch : „Ich entscheide, wo ich spiele“

Herr Zentner, ist die Rollenverteilung unter den Mainzer Torhütern noch ein Thema?

Ich konzentriere mich auf das, was auf dem Platz passiert, und da versuche ich einfach, gut zu trainieren und gut zu spielen. Der Rest ist eh nicht meine Entscheidung.

Bundesliga Liveticker

Reden Sie untereinander nicht darüber?

Nee, wir haben aber auch nie darüber geredet. Das war zwischen Finn Dahmen und mir nie ein Thema. Wir versuchen, uns im Training gegenseitig zu pushen, Spaß zu haben und uns beide weiterzuentwickeln.

Überrascht es Sie denn, Finn Dahmen immer noch als Nummer zwei im Torwartteam zu haben, oder hatten Sie damit gerechnet, dass er diese Saison nicht mehr in Mainz sein würde?

Im Fußball weiß man nie wie es kommt, aber das ist Finns Sache, sich darüber Gedanken zu machen.

Sie gehen in Ihre dritte Saison als klare Nummer eins, Sie sind in dieser Zeit so gut wie verletzungsfrei geblieben. Was ist passiert, dass Sie so stabil und konstant geworden sind?

Dieser Entwicklungsprozess erstreckt sich über die vergangenen fünf Jahre, und in der Zeit habe ich mich natürlich sowohl körperlich an die Belastung gewöhnt als auch mental daran, dauerhaft zu spielen. In der Anfangszeit habe ich immer mal wieder gespielt und dann wieder nicht gespielt, und ich glaube, es ist für einen Torwart wichtig, konstant zu spielen, um konstant seine Leistung abrufen zu können. Das ist mir in den letzten zwei Jahren ganz gut gelungen, aber natürlich geht es jetzt darum, mich weiter zu verbessern. Ich glaube, dass man als Torwart lange Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln. Viele der weltbesten Torhüter sind 30 oder älter, da es viel um Erfahrung geht. Und als Torwart kommst du selten dazu, mit 19 Jahren schon Stammtorhüter in der Bundesliga oder einer anderen Topliga zu sein. Diese Entwicklung braucht ihre Zeit. Während Feldspieler vielleicht mit 27 oder 28 ihr Topniveau erreichen, kommt das bei Torhütern eher vier, fünf Jahre später. Deswegen bin ich extrem froh, dass ich diese Erfahrungen in den letzten Jahren sammeln konnte und hoffentlich auch in der nächsten Zeit daran arbeiten kann, das Beste aus mir herauszuholen. Darauf liegt der komplette Fokus.

Um sich als Torwart auch im hohen Alter noch weiterentwickeln zu können: Wie sehr muss ein Torwarttrainer dafür immer neue Reize setzen? Oder geht es vor allem um Routine, die immer wieder eingeübt werden muss?

Beides. Diese Abläufe sind ganz wichtig für einen Torwart, also dass man die Basics immer wiederholt. Irgendwann hast du deinen Typ entwickelt, die Art, wie du spielst, und dann geht es darum zu schauen, wo noch am meisten Luft nach oben ist. Das ist das Wichtige, wenn man seine Art des Torwartspiels gefunden hat: an den Schwächen zu arbeiten, um kompletter zu werden. Darum geht’s.

Ich nehme an, mit Stephan Kuhnert analysieren Sie nach jedem Spiel Ihre Leistung…

…genau.

Analysieren Sie für sich am Ende auch noch mal die komplette Saison? Oder schalten Sie ab, wollen Ihren Urlaub genießen und nichts mehr von den letzten drei Dutzend Spielen wissen?

Ja, ich schalte ab – aber erst, nachdem ich die Saison durchgegangen bin. Ich finde es wichtig, die Runde ein bisschen Revue passieren zu lassen und dass man sich nicht von den letzten vier oder den ersten fünf Spielen oder von irgendwas anderem ein Gesamtbild entweder schönredet oder kaputtmachen lässt. Deswegen gucke ich mir am Ende einer Saison aus allen Spielen einzelne Szenen an. Das ist schon wichtig, auch die Selbsteinschätzung zu verbessern – aber irgendwann muss man auch einen Haken dranmachen, wenn man weiß, welche Dinge man sich für die nächste Saison vornehmen und welche man recht gut gemacht hat und beibehalten will.

War Ihre vorige Saison besser als die vorvergangene?

Puh, das ist so schwer zu sagen, weil die vorletzte eine so wilde Saison war. In der hatte ich im Ganzen mit Sicherheit mehr gute Paraden gehabt, was aber auch daran lag, dass wir in der Hinrunde defensiv so schlecht standen und ich einfach viel zu tun bekommen habe. In der letzten Saison ging‘s viel um das Mitspielen, ums wache Torwartspiel. Weil es so krasse Gegenteile waren, finde ich es schwer, die Saisons gegeneinander abzuwiegen, aber ich versuche in jedem Fall, in der neuen Saison besser zu sein als letzte. Und ich hoffe, dass ich dann nächstes Jahr sagen kann: „Die war besser“.