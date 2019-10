Rekord in der Bundesliga : Das Mainzer Mysterium der Elfmeter

Seit 2013 hat Mainz in der Bundesliga keinen Elfmeter mehr vergeben: 25 erfolgreiche Strafstöße in Serie – das ist eine Bestmarke. Ein Mainzer lieferte eine scherzhafte Erklärung für die besondere Qualität aus elf Metern.

Auch Daniel Brosinski ist nicht fehlerlos vom Elfmeterpunkt. Der Abwehrspieler hat einst mal einen Elfmeter verschossen, als er noch in der zweiten Bundesliga für den MSV Duisburg gespielt hat. Das war im Frühjahr 2013. Und genauso lange ist es her, dass sein heutiger Klub Mainz 05 überhaupt mal einen Elfmeter in der Bundesliga verschossen hat. Der 31 Jahre alte Brosinski ist in Mainz auch zum Strafstoßexperten geworden. Er hat alle sieben Elfmeter in fünfeinhalb Jahren am Bruchweg verwandelt.

Am Samstag ist er durch seine Treffsicherheit zum Garanten für den 2:1-Sieg beim SC Paderborn geworden, der den Mainzern nach der Führung durch Robin Quaisoan und dem Paderborner Ausgleich durch Ben Zolinski Luft verschafft im Tabellenkeller. Mainz hat nun sechs Punkte auf dem Konto, während Paderborn als Letzter bereits den Anschluss zu verlieren droht. Vor allem aber hat Brosinski den Mainzern vor 14.000 Zuschauern einen Bundesligarekord beschert: 25 Elfmeter haben sie nun in Serie in der Bundesliga verwandelt, dem VfL Bochum gelangen in den achtziger Jahren „nur“ 24.