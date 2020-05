Mainz 05 : „Wichtig ist die Mentalität“

Rouven Schröder greift sich seine Mund-Nase-Maske, Achim Beierlorzer tut es ihm gleich, und Pressesprecherin Silke Bannick moderiert die Szene zum Abschluss der Pressekonferenz des Fußball-Bundesligaklubs Mainz 05 am Freitag mit den Worten ab: „Bei Mainz 05 gibt es auch noch ein Tutorial, wie man sich gescheit eine Maske aufsetzt.“

Die Szene passte ins Bild, das der Tabellenfünfzehnte der Fußball-Bundesliga in den vergangenen Wochen der Corona-Pause und vor dem Anpfiff der Partie beim 1. FC Köln an diesem Sonntag (15.30 Uhr/ F.A.Z.-Bundesliga-Liveticker und Sky)) abgegeben hat. Mainz 05 benahm sich nicht streberhaft und angeberisch, wenn es um das richtige Verhalten in der Corona-Krise ging. Aber der Klub blieb bewusst unauffällig, wenn andernorts ein wenig zu laut gefordert oder eines der vielen möglichen Fettnäpfchen zielsicher getroffen wurde.

Aus Mainz bleibt hingegen Zurückhaltung aus dem Klub und aus Fankreisen vor allem die „Heile, heile Gänsje“Aktion in Erinnerung: Die „Supporters“, der Dachverband der aktiven Fans, verteilte in der Stadt Papp-Gänse in den Vereinsfarben Rot und Weiß und erinnerte die Mainzer an das berühmte Lied von Ernst Neger, der seine Heimatstadt nach dem Krieg mit den Zeilen tröstete „Heile, heile Gänsje, es wird ja wieder gut“.

Die Aktion kam über einen T-Shirt- und Aufkleberverkauf auch Mainzer Hilfsorganisationen zugute. Kleine Unstimmigkeiten hinter den Kulissen zwischen Fans und Klubführung bezüglich der Art des Gehaltsverzichts der Profis oder des Vorgehens bezüglich der Rückerstattung des Anteils an den Dauerkarten, der wegen des Zuschauerausschlusses verfällt, blieben Randnotizen.

Und so darf mit Spannung verfolgt werden, wie die Mainzer ihrem Klub nun im Abstiegskampf zur Seite stehen werden. Der Verein selbst äußerte Verständnis für die Skepsis der Fußballfans, betonte aber auch die wirtschaftliche Notwendigkeit einer Saisonfortsetzung. „Pure Freude ist es auf keinen Fall. Eher die Erleichterung darüber, ein Ziel vor Augen zu haben“, sagte der Vorstandsvorsitzende Stefan Hofmann im Interview mit der F.A.Z. Sportvorstand Schröder forderte nun das Recht ein, dass „man bei aller Demut Vorfreude zulassen“ darf.

Trainer Achim Beierlorzer zog sich derweil bewusst darauf zurück, sich auf das Sportliche zu konzentrieren, um sein Team wieder auf den Kampf um den Klassenverbleib einzustimmen. Er muss dabei neben allen Unwägbarkeiten der Corona-Zeit in Köln auf den gesperrten Torjäger Jean-Philippe Mateta verzichten und den verletzten Stammtorhüter Robin Zentner durch Florian Müller ersetzen.

Der 52 Jahre alte Trainer will vor allem auf jene Spieler setzen, die mit der ungewohnten Situation nach einer zweimonatigen Pause und der Geisterspielatmosphäre am besten umgehen können. „Erfahrung ist nicht der wichtigste Aspekt. Wichtig ist die Mentalität, das Beste aus der Situation zu machen“, sagt er. In die Startaufstellung haben es nun neben dem lange verletzten Debütanten Dong-Won Ji überraschend auch Jean-Paul Boetius, Aaron und Kunde geschafft, die vor der Corona-Pause etwas in Ungnade gefallen waren wegen Zweifeln an der Mentailität nur Ersatz waren. Insgesamt stellt der Trainer siebenmal um im Vergleich zum bislang letzten Spiel vor über zwei Monaten beim 1:1 gegen Düsseldorf.

Einmal hat Mainz 05 dafür am vergangenen Sonntag innerhalb des Kaders ein Testspiel unter Wettkampfbedingungen durchgeführt. Über Erkenntnisse wie beispielsweise die Laufdaten wollte Beierlorzer nichts verraten.

Aber in Mainz dürfte es nicht anders gewesen sein als beim Gegner 1. FC Köln. Dort gestand Stürmer Mark Uth Zweifel ein nach einem ähnlichen Test in Köln. „An den Laufkilometern hat man das gemerkt“, sagte Uth. Wenn die Beine lahmen, dürfte es umso mehr auf den Willen ankommen.