Mainz 05 : Schwarz das Leben schwer gemacht

Jetzt haben selbst bei Mainz 05 die üblichen Mechanismen des Bundesliga-Fußballs gegriffen: Eine Mannschaft liefert binnen vier Wochen drei desaströse Leistungen ab – und der Trainer muss dafür den Kopf hinhalten. Sandro Schwarz machte am Sonntag erstmals die Erfahrung, von einem Klub beurlaubt zu werden. Der Verein sah kein anderes Mittel mehr, um aus der Negativspirale herauszukommen. Vor eineinhalb Jahren hatte Sportvorstand Rouven Schröder in einer vergleichbaren Lage nach bitteren 0:3-Niederlagen in Pokal und Liga gegen den Nachbarn Eintracht Frankfurt noch auf eine weitere Zusammenarbeit gesetzt, die letztlich zum Klassenverbleib führte. Nachdem der Klub in den vergangenen 18 Jahren seit dem ersten Arbeitstag des Trainers Jürgen Klopp stets mit „Eigengewächsen“ positive Erfahrungen gesammelt hatte, soll nun es ein Trainer von außen richten. Die Trennung, die vermutlich kein böses Wort begleiten wird, ist ein normaler Vorgang im Bundesligafußball.

Dennoch muss sich der Klub fragen, welche Verantwortung er für die Entwicklung trägt. Rouven Schröder sagte am Sonntag, dass er sich als Sportvorstand selbstverständlich mitverantwortlich fühle. Aber über die Beurteilung der Leistung, über manchen berechtigten Zweifel an der Kaderzusammenstellung hinaus muss sich der gesamte Verein Kritik gefallen lassen. Es ist ihm nie gelungen, Schwarz als Identifikationsfigur aufzubauen und mit einem ähnlichen Kredit zu versehen wie der in seinen Anfangsjahren auch nicht frei von Fehlern arbeitende Klopp. Die Chance, einen Sohn der Stadt und des Vereins als dringend benötigtes Gesicht des Klubs aufzubauen, um den schwindenden Rückhalt unter den Anhängern aufzufangen, wurde vergeben.