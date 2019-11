0:8 von Mainz 05 : Naiv ins offene Leipziger Messer

0:8. Am Ende musste Mainz 05 sogar froh sein, dass sie nicht ganz große Bundesligageschichte geschrieben haben bei einem Debakel bei RB Leipzig, das dem Klub abermals ein paar unruhige Tage bescheren wird. Als Nordi Mukiele nach 50 Minuten das siebte Leipziger Tor erzielt hatte, schwante manchem, dass der Bundesligarekordsieg von Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund aus dem Jahr 1978 in Gefahr geraten könnte. Es folgte aber nur noch ein Gegentor kurz vor Abpfiff, das 0:8 nach Treffern des überragenden, an drei weiteren Toren als Vorbereiter beteiligten Timo Werner (30./48./87.), Marcel Sabitzer (5.), Christopher Nkunku (35.), Marcel Halstenberg (38.), Yussuf Poulsen (44.) und Nordi Mukiele (50.) ist somit lediglich die höchste Niederlage, die der Klub jemals im Profißuball hinnehmen musste.

Nachdem die Mainzer in der Vorwoche mit einer starken Vorstellung beim 3:1-Sieg gegen Köln Hoffnungen genährt hatten, sind nun mit heftiger Gewalt die Zweifel zurückgekehrt. „Wir spielen manchmal gut und dann die nächste Woche so schlecht“, sagte Jean-Paul Boetius.

Die Mainzer liefen den Leipzigern in schockierender Art und Weise naiv ins offene Messer. Sie begannen mutig, suchten schon in den ersten Minuten in einer Formation mit zwei Mittelstürmen und einer Raute im Mittelfeld Kontergelgenheiten vor allem über den schnellen Robin Quaison. Der Erfolg gegen Köln schien das Team jedoch auch über die Mängel in der Defensive hinweggetäuscht zu haben, die in der Vorwoche der überragende Schlussmann Robin Zentner noch zu kaschieren verstand mit einigen Glanzparaden.

Naiv in die Konter

In Leipzig war Zentner machtlos im Kampf gegen meist gleich drei bis vier Hochgeschwindigkeitsfußballer, die fast ohne Gegenwehr auf sein Tor zustürmten. So wurde der Mut schnell bestraft: In der fünften Minute wurden sie selbst ausgekontert von den Leipziger Umschaltspezialisten. Timo Werner war zu schnell für den Mainzer Rechtsverteidiger Pierre-Ronan Gabriel und bediente Marcel Sabitzer mit einer scharfen, flachen Hereingabe mustergültig. Zentner bekam zwar noch eine Hand an den Ball, konnte den Treffer aber nicht verhindern. Auch in der Folge hatten beide Mainzer Außenverteidiger ihre Schwierigkeiten mit Werner, der immer wieder auf die Flügel auswich.

Nach einer halben Stunde konterte Leipzig abermals in einem Höllentempo über mehrere Stationen und am Ende der Verwertungskette drückte Werner den Ball aus einem Meter über die Linie. Nkunku erhöhte wenig später mit einem satten 18-Meter-Schuss auf 3:0. Klostermann und Yussuf Poulsen erhöhten noch vor der Pause auf 5:0. So hoch hatte RB noch nie in der Bundesliga geführt.

Statistik für Mainz

Groteskerweise wies die Statistik zu diesem Zeitpunkt eine Zweikampfquote von 60:40 für die Rheinhessen aus. Dieser Wert diente als Beleg dafür, dass die Mainzer bei den Leipziger Tempogegenstößen schlicht du ergreifend nicht einmal in Situationen kamen, die für eine Aufnahme in diese Statistik geführt hätten. Die Leipziger waren meist zu weit enteilt, um noch einen Zweikampf fürchten zu müssen.

Nach dem 0:7 schlossen die Rheinhessen dann endgültig die Reihen: Brosinski stärkte die Abwehrreihe, die fortan mit einem Fünfer-Riegel den eigenen Strafraum verbarrikadierte. Das gelang bis auf den letzten Treffer von Werner kurz vor dem Abpfiff auch deshalb, weil die Leipziger auch das Tempo herausnahmen. Zugleich blieb den Mainzern das Ehrentor verwehrt. Quaison stand bei seinem Treffer knapp im Abseits. Das passte auch zum Mainzer Tag. „Wir müssen das Spiel schnell abhaken“, sagte Torwart Zentner. Am kommenden Samstag treten die Mainzer gegen Union Berlin an.