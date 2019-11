Trainer Favre vor dem Aus : Echter Krampf in Dortmund

Unter Druck hat Lucien Favre etwas Verkrampftes. Das überträgt sich auf die Mannschaft. Es ist nur schwer vorstellbar, dass sich die Dortmunder Probleme per Trainerwechsel so leicht lösen ließen wie bei den Bayern.

Alle Jahre wieder kommt er, dieser Moment, an dem sich ein ungutes Gefühl einstellt. Es sagt, dass der Titelkampf mal wieder viel zu früh durch sein könnte. Wann das passiert, hängt seit bald zehn Jahren fast allein von Borussia Dortmund ab. Letzte Saison regte es sich erst im Frühling, diesmal schon vor dem Advent: Freitagabend um viertel nach neun, als der Tabellenletzte Paderborn sein drittes Tor schoss. Viele BVB-Fans jubelten sarkastisch. Echte Liebe, wo ist sie geblieben? Die Zeichen stehen auf Scheidung, der von einem Trainer, den wohl nur noch eine Wende in Barcelona und Berlin retten kann. „Fehler, zu viele Fehler“, die Worte von Lucien Favre waren keine Antwort auf die wirkliche Frage. Sie lautet: Warum passieren all diese Fehler? Warum bewahrt Favre seine Spieler nicht vor ihnen?

Warum stellte er also nicht spätestens nach dem 0:2, sondern erst nach der Pause das System um? Warum ließ er neben dem mittelschnellen Mats Hummels mit Julian Weigl den langsamsten möglichen Innenverteidiger spielen – gegen ein Team, dessen einzige Waffe die Schnelligkeit seiner Angreifer ist? „Ich wusste es“, beschrieb Streli Mamba die Vorahnung seiner zwei Tore. Er nannte das „keine Kritik an Herrn Hummels oder Herrn Weigl“, aber „wenn ich etwas habe, in dem ich ihnen überlegen bin, dann meine Schnelligkeit“.