Weltmeister Lucas Hernández : Flick kontert Kritik an Rekordeinkauf des FC Bayern

Hansi Flick hat sich nach Kritik und Spekulationen lobend über Rekordeinkauf Lucas Hernández geäußert. „Ich bin mit ihm soweit zufrieden, dass er engagiert ist und sich einbringen will. Es ist so, dass man als Spieler einen Rhythmus braucht, das konnte ich ihm leider in dieser Form noch nicht geben“, sagte der Trainer des FC Bayern München an diesem Montag.

Bundesliga Liveticker

Der im Sommer 2019 von Atlético Madrid verpflichtete Fußball-Weltmeister Hernández ist mit 80 Millionen Euro der bislang teuerste Transfer der Münchner. Auch gestoppt von Verletzungen konnte er sich noch nicht richtig durchsetzen. „Er ist ein Spieler von uns, kriegt alle Aufmerksamkeit, die ein Spieler braucht, und alle Unterstützung. Ich sehe schon sein Potential“, sagte Flick. Hernández würde auch verletzungsbedingt der Rhythmus fehlen, zudem mache die eingespielte Abwehrreihe ihre Sache sehr gut.

Sky-Experte Dietmar Hamann hatte sich kritisch über den Innen- und Linksverteidiger geäußert. Dazu gab es in Medien Spekulationen über einen Wechsel ins Ausland. Laut dem spanischen Radiosender Cadena Ser soll Paris Saint-Germain Interesse haben. Er kenne weder die Aussage noch die Schlagzeile, sagte Flick. „Fakt ist, dass er bei uns unter Vertrag steht.“ Hernández ist bis Mitte 2024 an die Münchner gebunden.

Flick hat sich derweil vor dem möglichen Meisterstück des FC Bayern München noch nicht mit den folgenden Feierlichkeiten auseinandergesetzt. „Wir wollen drei Punkte holen. Wenn wir gewinnen, hat das zur Folge, dass wir Meister sind – das ist umso schöner. Aber darüber mache ich mir im Moment noch keine Gedanken“, sagte der 55 Jahre alte Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Tag vor dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen. Gewinnen die Münchner am Dienstagabend (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky), ist der achte Titel nacheinander perfekt. „Wir wollen den Sack zumachen“, sagte Flick.

Er kündigte zwei Änderungen für den Nord-Süd-Klassiker an. Die zuletzt gelb-gesperrten Thomas Müller und Robert Lewandowski kehren also zurück. „Ich spüre von keinem einzigen Spieler irgendwo eine Müdigkeit, dass er sagt, er kann nicht spielen“, berichtete Flick. Das Mitwirken von Mittelfeldspieler Javi Martínez ist allerdings wegen Magen-Darm-Problemen fraglich. Die Angreifer Joshua Zirkzee und Ivan Perisic sind leicht angeschlagen. „Ich gehe einfach davon aus, dass alle dabei sein können“, sagte Flick.

Erst am Mittwoch werden die Bayern nach München zurückkehren. Im Erfolgsfall werde er nicht „14 Tage mit den Händen oben jubelnd durch die Gegend laufen“, kündigte Flick an. „Wir wollen Meister werden, und wenn wir das Ziel erreicht haben, werden wir versuchen, das regelkonform zu feiern. Das gehört dazu.“ Aber der Fokus richte sich dann wieder auf das nächste sportliche Ziel.

Flick sprach zudem über einen möglichen Comeback-Zeitpunkt für den lange verletzten Fußball-Nationalspieler Niklas Süle nach dessen Kreuzbandriss. „Ich würde mal das Ziel August nennen“, sagte Flick. Die zuletzt beim deutschen Rekordmeister fehlenden Süle (24) und Philippe Coutinho (28) unterzogen sich am Montag dem zweiten Corona-Test. Dieser ist Grundlage für eine Rückkehr ins Mannschaftstraining, das für den Donnerstag anvisiert ist.

Süle hatte im Oktober den zweiten Kreuzbandriss in seiner Karriere erlitten. Leihspieler Coutinho musste nach einer Operation am Sprunggelenk weitaus kürzer pausieren. „Wir freuen uns alle, wenn wir Niki und Philippe wieder im Mannschaftstraining haben“, sagte Flick. „Aber ich glaube, am meisten freut sich Niklas.“