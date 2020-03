Infizierter Bundesligaspieler : „Das ist völliger Schwachsinn“

Aktualisiert am

Luca Kilian, der erste mit dem Coronavirus infizierte Bundesliga-Profi, ist auf dem Weg der Besserung. „Das Virus klingt gerade ab, ich denke am Montag bin ich wieder topfit“, sagte der Verteidiger des Fußball-Erstliga-Aufsteigers SC Paderborn dem Westfalen-Blatt – zu Beginn der Infektion sah es ganz anders aus beim 20-Jährigen. „Ich bekam Fieber, Schüttelfrost und Zitterattacken. In dieser Phase hatte ich dann auch zum ersten Mal Angst“, berichtete Kilian: „Erst weitere vier Tage später ging endlich das Fieber runter und von da an ging es mir jeden Tag besser.“

Von der Fortsetzung und Beendigung der Bundesliga-Saison rät er ab. „Mit dieser Krankheit ist nicht zu spaßen, und wir sollten erst wieder spielen, wenn die Gefahr gebannt ist", betonte Kilian, der sich jedoch vorstellen kann, „dass wir ohne Zuschauer die letzten Spieltage durchführen". Das andere große Fragezeichen, die Olympischen Sommerspiele in Tokio (24. Juli bis 9. August), hat der U-21-Nationalspieler noch nicht abgehakt. „Die Spiele beginnen erst am 24. Juli, vielleicht haben wir es bis dahin geschafft, das Virus weltweit einzudämmen. Die große Hoffnung habe ich, denn die Olympischen Spiele sind ein großer Traum von mir." Wichtiger ist Kilian aber, an alle zu appellieren: „Nehmt die Anweisungen der Politiker und Ärzte ernst. Haltet Abstand, haltet die Hygienevorschriften ein und geht nicht auf Corona-Partys, das ist völliger Schwachsinn. Bleibt jetzt einfach mal für ein paar Wochen mit dem Hintern zu Hause und kauft auch nur das Nötigste ein. Sonst werden wir keine Chance haben, das Virus einzudämmen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Ich bin Sportler und fit, hatte aber sehr schwer mit dem Virus zu kämpfen. Für Menschen mit Vorerkrankungen kann das deshalb lebensbedrohlich sein." Ähnliche Aussagen kamen vom erkrankte ehemalige südafrikanische Weltklasse-Schwimmer Cameron van der Burgh. Er warnte auch jüngere Menschen ausdrücklich vor den Folgen des Coronavirus. „Ich kämpfe mit Covid-19 seit 14 Tagen. Das ist das schlimmste Virus, das ich bislang aushalten musste – und ich bin eigentlich ein gesunder Mensch mit starken Lungen, einer, der gesund lebt und jung ist", sagte der 31-Jährige, Olympiasieger 2012 über 100 Meter Brust. Auch wenn die schlimmsten Symptome wie extremes Fieber abklingen würden, ergänzte van der Burgh, „kämpfe ich immer noch mit starker Müdigkeit und einem hartnäckigen Husten. Nach jeder körperlichen Aktivität bin ich für Stunden erschöpft." Mehr zum Thema 1/ Der frühere Weltrekordhalter, der 2018 seine Karriere beendet hatte, fürchtet, dass Athletinnen und Athleten für ihren Olympiatraum ihre Gesundheit gefährden könnten. Solange das Internationale Olympische Komitee (IOC) keine Entscheidung über eine Verschiebung der Spiele in Japan getroffen habe, „werden alle so weitermachen – und das setzt alle einem unnötigen Risiko aus", sagte van der Burgh. Deshalb sein eindringlicher Appell: „Bitte, passt alle auf euch auf. Die Gesundheit steht an erster Stelle – Covid-19 ist kein Witz."

