Leverkusens Florian Wirtz : Der wohl aufregendste Teenager des deutschen Fußballs

Auf eine allzu große Karriere blickt der 17 Jahre alte Florian Wirtz noch nicht zurück, aber für Begegnungen mit der eigenen Vergangenheit ist der derzeit wohl aufregendste Teenager des deutschen Fußballs bereits alt genug. Am Mittwoch war er mit Bayer Leverkusen zu Besuch bei seinem langjährigen Heimatverein 1. FC Köln, wo er nach brillanter Leistung, einem schönen Tor und einem 4:0-Sieg die Tabellenführung verteidigte. Und an diesem Samstag (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga sowie bei Sky) trifft er mit seiner Werkself auf den FC Bayern München. Gegen den Rekordmeister gelang ihm im Juni sein erster Profitreffer, er wurde zum jüngsten Torschützen der Geschichte der Bundesliga und übertraf in den Monaten danach auch die kühnsten Erwartungen.

Wirtz, der nebenher gerade Abitur macht, ist eine der prägenden Figuren der momentan besten Mannschaft der Bundesliga und hat das Glück, gerade im richtigen Moment am richtigen Ort gelandet zu sein. In einer Mannschaft, in der der nach Chelsea gewechselte Kai Havertz im Sommer eine riesige Lücke hinterließ, finden gerade etliche Spieler neue Räume zur eigenen Entfaltung: Nadiem Amiri, Leon Bailey, Moussa Diaby und eben Wirtz. Statt nach dem Wechsel des besten Spielers Probleme zu bekommen, ist der Tabellenführer beflügelt von der Freude am Spiel, vom Erfolg und von der im Fußball so kostbaren Kraft, die ein starker Teamgeist erzeugt.