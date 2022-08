Bayer 04 in der Krise : Was ist bloß mit Leverkusen los?

Aktualisiert am

Die Gelegenheit war so günstig wie lange nicht, aus der Reise nach Leverkusen eine Sause mit hohem Unterhaltungswert zu machen. Schließlich hat sich in der Bundesliga längst herumgesprochen, dass aus dem Champions-League-Teilnehmer Bayer 04 nach einem verpatzten Saisonstart mit drei Pflichtspielniederlagen nacheinander derzeit eine verhuschte Mannschaft geworden ist, die auf der Suche nach sich selbst noch keinen festen Halt gefunden hat.

Eine Erkenntnis, die die TSG 1899 Hoffenheim dazu animierte, die Rheinländer in ihrem Energiesparmodus weiter einzukesseln. Frisch gestärkt durch einen 3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand über den VfL Bochum, waren die Kraichgauer auf einen weiteren vollen Erfolg bei der Werkself aus.

Spielerisches Armutszeugnis

Dass er derart überzeugend wie beim 3:0 am Samstagnachmittag durch die Treffer von Christoph Baumgartner (9. Minute), Andrej Kramaric (35.) und Georginio Rutter (78.) zustande kam, verfestigte die Krise des punkt- und sieglosen Tabellenletzten und bestätigte den Aufschwung der unter dem neuen Trainer André Breitenreiter robuster und widerstandsfähiger anmutenden Hoffenheimer.

Was ist bloß los mit der Werkself, und was beflügelt die nach einer langen Sieglosserie zum Ende der vorigen Saison aus den Champions-League-Rängen ins graue Mittelmaß geplumpsten Nordbadener? Dass bei Bayer derzeit nichts stimmt, war am Samstag evident.

Eine einzige nennenswerte Torgelegenheit durch Moussa Diabys Schuss (7.), den Torhüter Oliver Baumann einigermaßen mühelos parieren konnte, spiegelte das spielerische Armutszeugnis. Dagegen lieferte Hoffenheim mit seinem Lust-und-Laune-Fußball Treffer von hohem Schauwert.

„Ein sensationelles Tor“

Das 1:0 per Hackentor durch den von drei tatenlosen Leverkusenern umringten Christoph Baumgartner war ein Kunstwerk. Der Österreicher, diesmal ein überragender Spielgestalter und Vollender zugleich, sprach ohne Übertreibung von seinem bisher „schönsten“ Tor.

Das 3:0 des Franzosen Rutter war ein Diagonalschuss mit Urgewalt, der mit links vom rechten Strafraumeck abgefeuert im linken Tordreieck einschlug. „Ein sensationelles Tor“, pries Baumgartner seinen 20 Jahre alten Kollegen. „Er ist ein außergewöhnlicher Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Er hat eine ganz große Zukunft vor sich, wenn er klar bleibt und weiter Gas gibt.“

Von einer großen Saison kann Patrik Schick, in der vergangenen Spielzeit mit 24 Toren der zweitbeste Bundesliga-Torschütze, derzeit nur träumen. Sein Konto nach drei Spielen steht auf null. Seine Leistung derzeit ist auch nur minimal besser. Doch damit steht der tschechische Mittelstürmer nicht allein.

Werkself ohne Courage

Er ist umgeben von Profis, die genauso verunsichert und ratlos wirken. Der Tabellendritte der Saison 2021/22, der mit seinem rasanten, manchmal schwerelos wirkenden Kombinationsfußball einen hochattraktiven Fußball zelebrierte, wirkt derzeit wie eingemauert, wo frische Ideen und neuer Mut gefragt wären.

Die großteils junge Mannschaft hat die Courage verlassen, die eigenen Qualitäten dagegenzusetzen. Jonathan Tah, obwohl deutscher Nationalspieler derzeit kein Anker in der Bayer-Defensive, sagte nach dem ernüchternden Auftritt gegen Hoffenheim: „Wir können nicht immer sagen, dass wir jung sind. Wir können das nicht als Ausrede nehmen. Wir müssen professionell und erwachsen sein.“

Zurück zu alten, immergrünen Tugenden: Wie kann das gehen? Sportgeschäftsführer Simon Rolfes, früher selbst ein Ankerspieler im Leverkusener Mittelfeld, sagt: „Wenn es nicht läuft und die Ergebnisse nicht da sind, ist es wichtig, zu einem einfachen Spiel zu finden. Darüber müssen wir unsere Stabilität, Kompaktheit und das Vertrauen in die eigene Stärke zurückgewinnen.“ Trainer Gerardo Seoane beschrieb die Gefährlichkeit der akuten Situation: „Dass die Krise so unverhofft kam, macht es natürlich ein bisschen schwieriger, den Turnaround zu schaffen.“

„Wir haben heute sehr männlich gespielt“

Sorgen, die sich die Hoffenheimer derzeit nicht machen müssen. Abwehrchef Kevin Vogt lobte den physischen Zugewinn der Nordbadener: „Wir haben heute sehr männlich gespielt, und wir haben Jungs, die das auch so interpretieren. Das ist uns letzte Saison ein wenig abhandengekommen.“

Neue Kräfte wie der von Union Berlin zurückgekehrte Mittelfeldarbeiter Grischa Prömel, der für zehn Millionen Euro vom FC Schalke verpflichtete Innenverteidiger Ozan Kabak und der von RB Leipzig ausgeliehene linke Außenbahnspieler Angelino verkörpern die neue Wehrhaftigkeit.

Wie auch der Trainer Breitenreiter, frisch gestärkt durch den Gewinn der Schweizer Meisterschaft mit dem FC Zürich. „Er ist sehr selbstbewusst“, sagt Vogt, „er lebt das vor. Und er hat einen sehr offensiven Spielgedanken. Das liegt uns einfach.“ Die neue Wucht aus Nordbaden hat Bayer 04 am Samstag zu spüren bekommen. Sie tat den Rheinländern sehr weh.