1:1 gegen Leipzig : Leverkusen flirtet nur kurz mit der Spitze

Aktualisiert am

Kevin Volland schießt Bayer Leverkusen kurzzeitig an die Tabellenspitze. Aber ein später Ausgleich verdirbt den Tag. Leipzig verhindert somit eine Woche voller Niederlagen.

Es war eine groteske Situation, die sich für Bayer Leverkusen Mitte der zweiten Halbzeit in der Partie gegen RB Leipzig ergab. Die Werkself hatte lange Zeit sehr bescheiden Fußball gespielt, ein 0:2 oder 0:3 für die Leipziger wäre zur Pause angemessen gewesen, als Kevin Volland nach einem klugen Angriff und einem sauberen Querpass von Charles Aranguiz zum 1:0 traf (67. Minute). Leverkusen führte nicht nur, sondern thronte in der Blitztabelle plötzlich auf dem ersten Platz. Am Ende mussten sie sich allerdings mit einem 1:1 begnügen.

Bundesliga Liveticker

Es war eine erste Halbzeit, die ganz dem Klischee vom Fußball des Leverkusener Trainers Peter Bosz entsprach. Nach vorne sah das Spiel in vielen Momenten ganz gut aus, aber in der Abwehr taten sich tiefe Abgründe auf. Alle paar Minuten liefen die Leipziger ungestört auf das Leverkusener Tor zu. Das Verhältnis zwischen Defensive und Offensive im Bayer-Spiel war vollkommen aus der Balance geraten.

Doch Marcel Sabitzer, Matheus Cunha und vor allen Dingen Timo Werner betrieben eine denkwürdige Chancenverschwendung. In der Pause hatten beide Trainer jede Menge Stoff zur Kritik, und es war Bosz, der die richtigen Maßnahmen ergriff. Bayer spielte den Ball in der zweiten Halbzeit nicht mehr in jene Räume hinein, wo Leipzig seine Balleroberungsfallen aufgestellt hatte, und wirkte erheblich stabiler.

Es war nun ein seriöses Fußballspiel ohne die Naivität der ersten Hälfte. Volland gelang das 1:0, RB änderte den Plan und griff immer konstruktiver an. Das wurde durch ein schönes Tor des eingewechselten Christopher Nkunku belohnt (78.). Ärgern mussten die Leipziger sich aber trotzdem über Punkte, die sie in der ersten Halbzeit verschenkt hatten.

Bundesliga Alle Infos zum Spiel