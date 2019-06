Völler-Kritik an Pokal-Reform : „Das ist furchtbar, das darf nie passieren“

Rudi Völler ist ein vehementer Kritiker der Reformpläne für die Champions League. „Das wäre furchtbar und tödlich“, sagte der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen am Mittwochabend in Berlin zu den Ideen zur Europapokal-Reform. „Das ist das Todesurteil des Fußballs, wenn du dich nicht mehr qualifizieren musst für europäische Wettbewerbe.“

Die European Club Association (ECA) unter der Führung von Andrea Agnelli von Juventus Turin ist der Motor der Reformidee. Nach diesen Plänen sollen von 2024 an nur noch vier der 32 Startplätze über die Plazierung in den nationalen Ligen vergeben werden. 24 Teams wären allein durch ihre Teilnahme im Vorjahr wieder startberechtigt. Nur vier Teams würden aus der Europa League aufsteigen. Das würde den Status der nationalen Spielklassen verringern. Am Donnerstag und Freitag kommen die Mitglieder der ECA auf Malta zu einer Sondersitzung zusammen, um weiter über die Reform zu beraten.

„Das kann keiner wollen“, sagte Völler, dessen Klub sich in der abgelaufenen Saison für die Champions League qualifiziert hat. „Wer das möchte, der muss schwachsinnig sein“, schimpfte der Bayer-Geschäftsführer. „Dass einige Klubs fest gesetzt werden, das ist furchtbar. Das darf niemals passieren“, forderte er. Völler sagte: „Ich hoffe, dass alle zur Besinnung kommen.“ Zuletzt hatte es vielfachen Widerstand gegen die Pläne gegeben. Am Mittwoch äußerte sich auch Fifa-Chef Gianni Infantino kritisch. Am Vortag hatte sich in Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron sogar erstmals ein ranghoher Politiker gegen die Reformidee ausgesprochen.

Mehr zum Thema 1/

Im Streit um die Champions-League-Reform soll es am 11. September zu einem Gipfeltreffen mit der Europäischen Fußball- Union (Uefa), der ECA und dem Zusammenschluss der Europäischen Ligen kommen. Es sei Zeit für ein Austausch der Sichtweisen unserer Organisationen, habe Uefa-Präsident Aleksander Ceferin nach Informationen der Nachrichtenagentur AP in einem Brief an ECA-Chef Andrea Agnelli und Ligen-Vertreter Lars-Christer Olsson geschrieben.

Völler will derweil weiter bei Bayer Leverkusen arbeiten, denkt aber auch an den Ruhestand. „Irgendwann wird es lang“, sagte er in Berlin und versprach: „Ein paar Jährchen mache ich noch.“ Der ehemalige Profi und Teamchef der deutschen Nationalmannschaft arbeitet seit 2005 wieder bei Bayer. Im Juli 2018 übernahm der jetzt 59-Jährige die neu geschaffene Position des Geschäftsführers Sport. Die Belastungen spüre er, aber „amtsmüde ist der falsche Ausdruck“.