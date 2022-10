Neuer Leverkusen-Trainer : Wird Xabi Alonso zum Guardiola-Double?

Aktualisiert am

Dirigieren, korrigieren, und immer in Bewegung bleiben: Xabi Alonso macht als Leverkusener Trainer dort weiter, wo er als Fußballprofi aufgehört hat. Mit Erfolg.

Statistiker rechnen längst alles aus, was rund um den Profifußball relevant oder irrelevant ist. Am Samstag schauten die Zeitmesser genau auf die Uhr, und siehe da: Xabi Alonso, der neue Trainer von Bayer 04 Leverkusen und Nachfolger des nach einer Misserfolgsserie entlassenen Schweizers Gerardo Seoane, saß in der ersten Halbzeit gerade mal 114 Sekunden auf der sogenannten Trainerbank.

Bundesliga Liveticker

Die Zeit, sich auch mal zurückzulehnen, nahm er sich nicht. Es gab zu viel zu tun, zu beobachten, zu korrigieren und besser zu machen. Der 40 Jahre alte Baske sprang also immer wieder von seinem Sitz auf, tigerte durch die Coachingzone, sortierte das Spiel seiner zuvor wochenlang verunsicherten Mannschaft gestenreich und nutzte jede Verletzungspause dazu, in kurzen Gesprächen mit seinen Spielern sachdienliche Hinweise zu geben. Kurzum: Xabi Alonso, als defensiver Mittelfeldspieler beim FC Liverpool, Real Madrid und dem FC Bayern München oberste Kontrollinstanz seiner Mannschaften, scheint auch als Trainer ein erstklassiger Ordnungshüter geblieben zu sein.