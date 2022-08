Nationalspieler des FC Bayern : Sané hat derzeit richtig Bock auf den Beruf

An kaum einem deutschen Fußball-Nationalspieler scheiden sich so sehr die Geister wie an Leroy Sané. Beim FC Bayern entwickelt er sich gerade zum Positiven – und das sogar mit „talentfreien Aktionen“.

Eine kleine Kritik versteckte Julian Nagelsmann dann doch in seiner Schwärmerei zum beeindruckenden Auftritt von Leroy Sané beim 7:0-Sieg des FC Bayern in Bochum. Der 26 Jahre alte Angreifer habe „ein sensationelles Spiel gemacht“, sagte der Münchner Trainer, eine Überraschung sei das aber nicht, denn: „Wenn der zu hundert Prozent Bock hat, dann ist er einer der besten Spieler in Europa, das ist einfach so.“ Dieses Lob wird Sané einerseits freuen, macht aber zugleich noch einmal klar, dass die manchmal etwas unbeteiligt erscheinende Ausstrahlung des Nationalspielers weiterhin zu einem Problem werden kann.

Im Supercup gegen Leipzig und in den ersten beiden Bundesligapartien stand Sané nicht in der Startelf, obgleich in Nagelsmanns neuem Vier-Angreifer-System viele Plätze zu vergeben sind. Es war schon über einen Bedeutungsverlust Sanés im Münchner Kader spekuliert worden. Spätestens nach der Demonstration der Macht des Rekordmeisters an der Castroper Straße ist aber klar, dass Sané im Moment richtig viel Bock auf seinen Beruf hat. Er ist hervorragend in Form, und vielleicht ist er sogar dabei, sein Talent endlich dauerhaft in voller Pracht aufblühen zu lassen.