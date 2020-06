Leon Goretzka : Der neue Muskelmann des FC Bayern

Leon Goretzka hat sich zur Autorität im Team der Münchner entwickelt. Das sieht man an Aktionen – und an seinem Körper. Nicht nur bei ihm wird erkennbar, wann die Bayern den Grundstein für den fast sicheren Titel gelegt haben.

In der Riege der Anführer angekommen: Leon Goretzka (rechts) genießt in Leverkusen mit Robert Lewandowski (links) und Thomas Müller den nächsten Sieg. Bild: EPA

Ein paar letzte Zweifel an der pandemiebedingten Trainingsarbeit des Leon Goretzka sind offenbar noch vorhanden im Trainerteam des FC Bayern München. Jedenfalls klopfte Chefcoach Hansi Flick nach dem 4:2-Sieg seiner Meistermannschaft dreimal auf das Holz des Podiums im Leverkusener Presseraum, als es um den Helden des Tages ging. Er wollte seiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass der großartige Goretzka dieser Wochen möglichst lange gesund, fit und formstark bleiben möge. „Er hat aktuell, was seine Physis betrifft, eine wahnsinnige Präsenz auf dem Platz, und das tut uns gut“, sagte Flick anschließend in Anspielung auf das Muskelaufbautraining, für das Goretzka die Wochen der Bundesligapause genutzt hatte. Die Kräfte des 25 Jahre alten Nationalspielers sind zu einem machtvollen Faktor geworden im Spiel der Bayern.

Der Tabellenführer war nach einem frühen Treffer von Lucas Alario in Rückstand geraten (9. Minute), in diesem kritischen Moment avancierte Goretzka zur großen Autorität im Mittelfeld. Mit einer beeindruckenden Balleroberung und einem sauberen Pass auf Kingsley Coman bereitete er das 1:1 vor. Das 2:1 schoss er selbst. Flick erklärte: Diese Wendung sei möglich gewesen, weil sein Team „sehr aggressiv gepresst“ habe und „in die Zweikämpfe reingegangen“ sei. „Da war gerade Leon bei den ersten beiden Toren maßgeblich beteiligt und hat die Akzente gesetzt, die man, wenn es nicht so gut läuft, braucht. Das hat er hervorragend gemacht.“

Goretzka selbst stand nach dem Spiel vor einer Fernsehkamera, das Trikot spannte an den Schultern und den Oberarmen, aber eigentlich mochte er gar nicht so gerne über seinen Körper sprechen. Der Muskelzuwachs sei „im Rahmen geblieben“, sagte er in dem Wissen, dass solche Maßnahmen auch schon schiefgegangen sind. Mit zu viel Training im Kraftraum können Leichtfüßigkeit, Beweglichkeit und Tempo verlorengehen. „Ich fühle mich so, wie es aktuell ist, sehr gut“, sagte der ehemalige Schalker, der seine Übungen eng mit den Athletiktrainern abgestimmt hat. „Ich habe nicht irgendwie an Geschwindigkeit verloren, im Gegenteil.“ Und an Zweikampfstärke hat er ebenfalls hinzugewonnen.

Wenn alles gutgeht, ist der verletzungsanfällige Münchner damit endlich in der Lage, die Sicherheit und die Souveränität eines Dauerspielers zu entwickeln. 96 Prozent seiner Pässe kamen am Samstag an – ein sensationeller Wert für einen Mittelfeldspieler, der sich immer wieder in zentralen Positionen des Angriffsspiels zeigt. In vier der fünf Partien seit der Spielpause war er jeweils an mindestens einem Tor beteiligt. Und in Leverkusen brachte er das Kunststück fertig, noch dominanter und aggressiver zu wirken als der giftige Kollege Joshua Kimmich.

Die beiden Nationalspieler bilden im Moment ein kongeniales Paar: der eine (Kimmich) etwas defensiver, absichernder, strategischer, der andere (Goretzka) risikofreudiger, torgefährlicher, dynamischer. Der künstlerischere Thiago, der gerade von einer Leistenverletzung genesen ist, wird es nicht leicht haben, in diesem immer besser funktionierenden Konstrukt seinen Platz zu finden. In den Monaten vor der Corona-Pause musste Goretzka Woche für Woche hoffen und bangen, ob er zur Startelf zählt. Derzeit ist er gesetzt. Auch weil er einer dieser Spielertypen ist, die bestens mit der sterilen Atmosphäre in den leeren Stadien klarkommen.

Mehr zum Thema 1/

Andere Mittelfeldzweikämpfer ziehen ihre Kräfte auch aus den Energien des Publikums, Goretzka hat offenbar die Begabung, ganz ohne solche Einflüsse große Kräfte zu mobilisieren. Man sei „auf sich allein gestellt beziehungsweise auf die Mitspieler angewiesen, die dich pushen“, berichtete er. Beim FC Bayern gelinge es sehr gut, in „diesen Modus Matchday“ umzuschalten. Thomas Müller, Robert Lewandowski, Manuel Neuer oder Kimmich sind schon lange als Typen bekannt, die ihre Arbeit praktisch immer mit maximaler Seriosität erledigen. Nun ist auch Goretzka in die Phalanx dieser Anführer aufgestiegen, die die Mentalität des Ensembles von Flick prägen. Zumindest vorübergehend.

Die Bayern können nun theoretisch schon am kommenden Wochenende deutscher Meister werden, wenn sie gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen und der BVB in Düsseldorf verliert. Zudem haben sie die Möglichkeit, einen 49 Jahre alten Bundesligarekord der großen Mannschaft um Gerd Müller und Franz Beckenbauer zu übertreffen, die in der Saison 1970/1971 in 34 Spielen 101 Tore erzielten. Mit den vier Treffern von Leverkusen hat das Team der Gegenwart 90 Mal getroffen, vier Spiele bleiben noch, um eine neue Bestmarke aufzustellen.

Wichtiger sind ihnen aber sicher Titel, und in diesen Wochen wird immer klarer erkennbar, dass der Grundstein dafür in der langen Saisonunterbrechung gelegt wurde, aus der der große Konkurrent aus Dortmund mit lauter körperlich angeschlagenen Leistungsträgern herauskam: Emre Can, Axel Witsel, Jadon Sancho. Während die Bayern plötzlich mit dem wahrscheinlich besten Leon Goretzka spielen, den es je gab.