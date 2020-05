1:1 gegen Freiburg : Leipzig verliert an Boden

RB Leipzig kommt zum Neustart der Fußball-Bundesliga nicht in Schwung: Der SC Freiburg erzielt ein Zufallstor durch Gulde und hat am Ende etwas Pech.

Mit seinem Mundschutz war Christian Streich noch nicht richtig vertraut. Der Freiburger Trainer brauchte zwei, drei Versuche, ehe er ihn fachgerecht im Gesicht befestigen konnte. War eben alles noch recht gewöhnungsbedürftig unter den neuen Hygienevorschriften, die mit dem Neustart der Bundesliga einhergehen. Und gewöhnungsbedürftig war auch das Resultat, zumindest aus Sicht von Streichs Gegenüber Julian Nagelsmann. Dessen Leipziger kamen trotz drückender Überlegenheit nur zu einem 1:1 gegen Freiburg und büßten dadurch wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft ein.

Wenn im Vorfeld eine Mannschaft genannt wurde, die von der zweimonatigen Unterbrechung profitieren könnte, dann war es RB Leipzig. Personell knirschte es bei den Sachsen vor der Zwangspause arg. Eine lange Verletztenliste hatte dazu geführt, dass die gesunden Spieler durch Champions League und Bundesliga ihr Belastungslimit schon im März erreichten oder wie Innenverteidiger Dayot Upamecano längst darüber waren.

Der Franzose fehlte beim Neustart auch, aber nicht aufgrund körperlicher Versehrtheit, sondern wegen einer Sperre. Dafür standen die Langzeitverletzten Willi Orban und Ibrahima Konaté wieder im Kader, Kevin Kampl schaffte es gar in die Startformation. Dass in Marcel Sabitzer und Patrik Schick zwei angeschlagene Stammspieler zunächst nur auf der Bank saßen, merkte man dem Spiel nicht an. Leipzig schien bestens vorbereitet, nicht nur wegen der zurückgewonnenen personellen Alternativen. RB gehörte zu den ersten Bundesliga-Teams, die wieder ins Mannschaftstraining einsteigen durften. Was die körperliche Frische angeht, waren die Leipziger tatsächlich im Wettkampfmodus. Bereits nach zwei Minuten flog ein Schuss von Konrad Laimer knapp am Freiburger Tor vorbei. Auch die Kombinationssicherheit hatte RB während der langen Pause nicht eingebüßt, der Ball lief gefällig durch die eigenen Reihen, immer begleitet von Kommandos, die durch das leere Stadion hallten.

Freiburg musste sich aufs Verteidigen konzentrieren, der Sport-Club kam kaum an den Ball in der Anfangsphase, aber auch selten in Bedrängnis. In der Gefahrenzone agierte Leipzig zu umständlich, und so fiel es den Freiburgern nicht schwer, immer wieder ein Bein oder einen anderen Körperteil zwischen die Leipziger Passstafetten zu bekommen.

Offensiv beschränkte sich der SC auf das Nötigste, was in diesem Fall aber genügte. Nach einem Eckball reichte eine Finte von Nils Petersen, der mehrere Verteidiger aus dem Zentrum zog, indem er auf den ersten Pfosten lief. So entstand in der Mitte Platz für Manuel Gulde, der lediglich mit der Hacke an den Ball kam, dessen Richtung aber so veränderte, dass er ins Tor rollte (34.). Die Führung war überraschend, und hätte Christian Günter kurz vor der Pause etwas genauer gezielt (44.), der Spielverlauf wäre komplett auf den Kopf gestellt worden. Die zweite Halbzeit gehörte dann komplett RB, phasenweise stieg der Ballbesitz der Leipziger auf mehr als 80 Prozent. Und auch der qualitative Wert der Torchancen stieg nun. Halstenberg (52.) aus der Distanz und Yussuf Poulsen (55.) tasteten sich nah ans Freiburger Tor heran, Ademola Lookman (56.) hätte dann den Ausgleich erzielen müssen, doch sein Versuch strich am Tor vorbei. Auch Poulsen und Timo Werner machten es nach einer Stunde nicht besser. Leipzig zog ein Powerplay auf, wie man es vom Eishockey kennt, mit Spielern rund um den Strafraum verteilt und einer hohen Ballzirkulation. Freiburg fiel es mit zunehmender Spielzeit immer schwerer, die Räume zuzulaufen, das ständige Verteidigen hatte der Mannschaft von Christian Streich viel Kraft abverlangt. Folgerichtig kam Leipzig zum Ausgleich, als der engagierte Poulsen den Ball per Kopf ins Tor wuchtete (77.).

Vierzehn Punkte hatte RB bis zu diesem Spiel nach Rückständen aufgeholt, und Leipzig war bemüht, diesen Wert weiter zu erhöhen. Die eingewechselten Sabitzer (84.) und Schick (88.) hatten noch Möglichkeiten, das Spiel für Leipzig zu gewinnen. Am Ende mussten sie aber zufrieden sein, überhaupt einen Punkt gewonnen zu haben. In der Nachspielzeit erzielte Robin Koch im Anschluss an einen Freistoß den vermeintlichen Siegtreffer für Freiburg, Schiedsrichter Manuel Gräfe annullierte das Tor aber nach Videobeweis, weil Lucas Höler bei seiner Rückgabe auf Koch knapp im Abseits gestanden hatte.