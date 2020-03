1:1 gegen Leverkusen : Leipzig verliert den Kontakt zu Bayern

uch so kann es also gehen – aber bei einem Spiel zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen hatte auch niemand ernsthaft irgendwelche Schmäh-Transparente in den Fan-Kurven erwartet. Beide Mannschaften gehören schließlich wegen ihrer Finanzierungsmodelle zu jenen Klubs, die den Ultras der Traditionsvereine mehr als nur ein Dorn im Auge sind. Der Stimmung im Leipziger Stadion tat das aber keinen Abbruch. Das 1:1 allerdings hilft beiden Vereinen in der Tabelle nicht richtig weiter. Leipzig verlor zwei weitere Zähler auf Bayern München und hat nun drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Leverkusen wiederum verpasste es, mit einem Sieg am Tabellenvierten Borussia Mönchengladbach vorbei zu ziehen und damit in die Champions-League-Ränge vorzurücken.

Wenn der Zweite gegen den Tabellenfünften antritt, wenn eines der heimstärksten Teams der Liga auf die bislang sieben Siegen gefährlichste Auswärtsmannschaft – dann darf man ein rasantes Spiel erwarten. Oft genug bleibt es bei der Erwartung und das Ganze gerät zu einer Enttäuschung, weil die taktischen Ausrichtungen alles im Keim ersticken. Die Befürchtung allerdings hält sich in Grenzen, sobald Bayer Leverkusen mit im Spiel ist. Denn auch gegen RB hatte Bayer-Trainer Peter Bosz keineswegs im Sinn, sich irgendwie in der eigenen Hälfte einzuigeln und nur ein paar Nadelstiche zu setzen: Bayer attackierte forsch, versuchte Leipzig zu Ballverlusten zu zwingen. RB hielt spielerisch dagegen, die Zutaten für ein attraktives Spiel lagen parat.

Insgesamt wirkte Leverkusen etwas gefährlicher, etwas zielstrebiger, und der Lohn war die durchaus verdiente Führung nach einem sehenswerten Vortrag aus der eigenen Hälfte über Amiri, der Havertz den Ball in den Lauf spielte und dessen Rückpass Bailey zum 0:1 (29. Minute) nutzte. Wo könnte Bayer nur stehen, wenn es nicht diese unerklärlichen Aussetzer gegen schwächere Teams gehabt hätte, dürfte mancher Leverkusener Fans noch sinniert haben, da stand es schon 1:1. Den Freistoß von Nkunku beförderte Schick (32.) weniger mit dem Kopf als mehr mit der Schulter zum Ausgleich ins Tor.

Nach der Pause ging es zunächst mit der gewohnten Dynamik weiter, allerdings hinterließ nun RB, wie so oft in zweiten Halbzeiten, zunächst den forscheren Eindruck. Nkunku (47.) zwang Hradecky früh zu einer gekonnten Flugeinlage. Nach und nach aber schien beiden Mannschaften doch bewusst zu werden, dass ein zweiter Treffer eine große Wirkung haben würde, und das Risiko wurde herunter geschraubt. Vor allem RB kam so nicht wie gewohnt dazu, den Gegner früh anzulaufen.

Auch deshalb hatte Demirbay nach einer Stunde die Chance zum zweiten Bayer-Treffer – allerdings kam er ihm nur nahe, weil sein Schuss von Klostermann gefährlich abgefälscht worden war. Zeitgleich (71.) versuchten beide Trainer noch, wieder etwas mehr Zug in die eigenen Aktionen zu bringen. Bei RB kam Poulsen für Nationalspieler Timo Werner, bei Leverkusen ersetzte Diaby den müde gewordenen Bailey. Es blieb beim Versuch.