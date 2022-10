Lars Windhorst und Hertha BSC : Die Geschichte einer schwierigen Trennung

Lars Windhorst will seine Hertha-Anteile loswerden, die er überteuert gekauft hat. Das wird nicht leicht. Zumal das unrühmliche Ende dieser Liaison an einen Agententhriller erinnert.

In Vietnam wollte Lars Windhorst einen Wolkenkratzer bauen lassen, da war er gerade 18 Jahre alt und hatte keinerlei Erfahrung mit Projekten dieser Art. 55 Stockwerke sollte das Gebäude in die Luft ragen. Ein gigantisches Vorhaben, das nie fertiggestellt wurde. Es blieb nur eine Idee.

Die Geschichte liegt ein knappes Vierteljahrhundert zurück und weist einige Parallelen auf zum jüngsten Projekt von Windhorst, das nun ebenfalls offiziell als gescheitert gilt. In Berlin wollte der 45 Jahre alte Unternehmer einen Fußballklub in schwindelerregende Höhen schie­ßen lassen, indem er von Juni 2019 an begann, über seine Finanzholding Tennor Group Anteile an der Profiabteilung von Hertha BSC zu erwerben. Es blieb bei der Vision.