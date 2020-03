Gladbach-Kapitän Stindl : Der mit der besten Innenseite

Die Bundesligamannschaft von Borussia Mönchengladbach durchschreitet derzeit eine sensible Saisonphase, die in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu Komplikationen geführt hatte. In den beiden zurückliegenden Spielzeiten haben sie in den Übergangswochen zwischen Winter und Frühjahr jeweils hervorragende Ausgangspositionen verspielt: 2018 endete die Saison ganz ohne Europapokalqualifikation, 2019 mussten sie ihre Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Champions League aufgeben. Auch deshalb hat Sportdirektor Max Eberl vor etwa einem Jahr den Vorsatz gefasst, etwas Grundlegendes zu ändern. Die sichtbarste Konsequenz war die Trennung von Trainer Dieter Hecking, auf den Marco Rose folgte.

Bundesliga Liveticker

Eberl erhielt viel Lob für diesen riskanten Schritt, denn wie in den meisten Phasen der Saison wirken die Gladbacher auch vor dem Duell gegen Borussia Dortmund an diesem Samstagabend (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und Sky) eindeutig stabiler als in den vergangenen Jahren. Ihr Repertoire an unterschiedlichen Strategien ist vielfältiger. Derzeit hilft allerdings noch ein ganz anderer Faktor gegen die Neigung zur Februar-März-Schwäche: Lars Stindl, der Routinier, der noch einmal aufblüht im Herbst seiner Karriere.