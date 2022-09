Kritik an Trainer Nagelsmann : Worauf es beim FC Bayern jetzt ankommt

Vier Ligaspiele ohne Sieg: In München steht Trainer Julian Nagelsmann in der Kritik. Es hängt aber auch vom Verhalten von Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić ab, ob aus der kleinen Krise eine große wird.

Kann man die kleine Krise des FC Bayern München mit einem Hashtag erklären? #zurzeitnichteffizient, so kommentierte Thomas Müller die sportliche Situation am Sonntag auf seinem Instagram-Kanal. Und eigentlich ist das schon eine schlüssige Erklärung, warum seine Bayern in der Bundesliga am siebten Spieltag 0:1 in Augsburg verloren und somit seit dem dritten Spieltag nicht mehr gewonnen haben.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München.

In den vier Spielen (1:1, 1:1, 2:2, 0:1) haben sie so viele gute Torgelegenheiten vergeben, dass man in einem modernen Sportverein, in dem statistische Modelle im Mittelpunkt stehen, wahrscheinlich sagen würde: #TrustTheProcess! Vertraue dem Prozess!