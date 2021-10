Berliner Identitätsproblem : Hertha wer?

Vor nicht allzu langer Zeit hat Davie Selke einen bemerkenswerten Satz gesagt. Der Stürmer von Hertha BSC sprach davon, nach eigenem Ermessen der Beste seiner Zunft zu sein. Er müsse es halt nur noch beweisen. Aus Selkes Mund klang das wie eine Formalie, gleich einer Briefmarke auf dem Kuvert. Zu Selkes Ungunsten sprechen die Beweise eine andere Sprache. In der Kernkompetenz eines Stürmers geht er bisher leer aus. Null Tore, null Vorlagen. Bemerkenswert ist allerdings nicht nur die scheinbare Leichtigkeit, mit der Selke kleinere Feinheiten seiner Berufsbeschreibung übergeht, sondern auch, dass er tatsächlich einmal auf bestem Wege war, sich zu einem Angreifer erster Güteklasse zu entwickeln.

Als Selke 2017 von RB Leipzig zur Hertha wechselte, eilte ihm der Ruf voraus, eines der aufregendsten Stürmertalente Deutschlands zu sein, auch wenn seine Leipziger Zeit nicht von Erfolg gekrönt war. Damit passte er perfekt ins damalige Berliner Beuteschema. Jung, talentiert, aufstrebend. Hertha konnte sich zu dieser Zeit damit brüsten, eine der angesagtesten Adressen für junge Fußballprofis zu sein, die karrieretechnisch auf die Spitze zusteuerten. Niklas Stark, Mitchell Weiser, Valentino Lazaro oder eben Selke. In Berlin bekamen sie, was für ihre Entwicklung am wichtigsten war: Spielzeit und einen Trainer, der auf sie setzte.