Probleme bei Hertha BSC : Der Wahrsager Jürgen Klinsmann

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass Jürgen Klinsmann Hertha BSC in einer aufsehenerregenden Aktion verlassen hat. Sein spontaner Entschluss erschütterte den Verein, erst Recht als kurz darauf ein vertrauliches Schriftstück an die Öffentlichkeit gelangte. In dem Schreiben kritisierte der ehemalige Nationalspieler führende Klubfunktionäre scharf.

Zwölf Monate später zeigt sich, dass Klinsmann beim Berliner Bundesligaklub einen Prozess angestoßen hat, der tiefgreifende Veränderungen mit sich brachte, die lange noch nicht abgeschlossen sind. Wir untersuchen vor dem Bundesligaspiel zwischen Hertha und RB Leipzig an diesem Sonntag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) drei zentrale Thesen und schauen auf die Umbrüche, die sie bewirkt haben.