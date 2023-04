In der Stadt Düsseldorf, in der momentan mehr als 650.000 Menschen leben, steht ein Stadion, in das 54.600 Menschen passen – und in das in dieser Saison pro Spiel der Männermannschaft durchschnittlich 29.378 Menschen kommen. Man kann das selbst ohne Ortskenntnisse so interpretieren: In Düsseldorf muss sogar der Fußball, der Lieblingssport der Deutschen, mit den Folgen der Aufmerksamkeitsknappheit kämpfen. Und weil Düsseldorf aus informationsökonomischer Sicht nicht München oder Dortmund ist, würden wir uns in diesen Wochen, in denen die Meisterschaft endlich mal wieder spannend ist, an dieser Stelle eigentlich auch nicht weiter mit der Stadt und ihrem größten Sportverein auseinandersetzen.

Es ist seit diesem Mittwoch aber vorstellbar, dass die spannendsten und vielleicht sogar wichtigsten Fragen des deutschen Fußballs in den nächsten Wochen nicht in München und nicht in Dortmund verhandelt werden, sondern in Düsseldorf. Dort stellte Fortuna Düsseldorf, Tabellensechster der zweiten Bundesliga, nun seine neue Zukunftsstrategie vor: Fortuna für alle. Im Mittelpunkt steht die Idee, dass alle Menschen kostenlos ins Stadion kommen dürfen. In der nächsten Saison soll das an mindestens drei Spieltagen so sein. Und in der Vorstellungsrunde sagte der Oberbürgermeister der Stadt dann sogar ein für Fußballverhältnisse sehr großes Wort: Revolution.