Neuer Sportdirektor Schröder : Schalke erwartet das Unerwartete

Eine wohltuende Portion Normalität lag in der Meldung, in deren Rahmen der FC Schalke 04 am Dienstagvormittag verkündete, dass Rouven Schröder ab sofort als Sportdirektor des künftigen Zweitligavereins aus Gelsenkirchen arbeiten wird. Die Zeit der immer neuen Horrornachrichten über sportliche Negativrekorde, Schuldenberge, die x-te Trainerentlassung oder vor aufgebrachten Anhängern flüchtende Spieler könnte tatsächlich zu Ende gehen.

Am Mittwoch hat der FC Schalke einfach einen Fachmann für dringend anstehende Arbeiten eingestellt, mit denen der Sportvorstand Peter Knäbel allein überfordert wäre. „Aufsichtsrat und Vorstand sind sich einig, dass die Vielzahl an Aufgaben im sportlichen Bereich nicht von einer Person allein geschultert werden kann“, erklärte Knäbel.