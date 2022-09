Klimawandel und Energiekrise : Wie grün ist eigentlich die Bundesliga?

Bereits im Sommer hat Hans-Joachim Watzke eine Sorge artikuliert, die inzwischen ganz gut bekannt ist in den Büros der professionellen Fußballunternehmen in Deutschland. Wenn sich in der Gesellschaft ein Krisengefühl ausbreitet, gehe es ganz schnell „immer plakativ um den Fußball“, sagte der Chef von Borussia Dortmund, der auch dem Aufsichtsrat der Deutschen Fußball Liga (DFL) vorsitzt. Schon in der Corona-Zeit sei dem Spiel diese Ungerechtigkeit widerfahren, und jetzt, da die Energie knapp wird, erscheinen abermals Schlagzeilen, die darauf angelegt sind, ein Gefühl der Empörung über den Fußball auszulösen: „BVB-Flutlicht im Signal-Iduna-Park trotz Sonnenschein“ („Sport 1“) oder „2000 Liter Heizöl pro Tag für Rasenheizung“ („Focus Online“).

Die Vereine fürchten, dass in der Situation eines akuten Energieengpasses schon bald abermals Forderungen nach einer Einstellung des Spielbetriebes erhoben werden könnten, wenn sich die Vorstellung in der Gesellschaft verfestigt, der Fußball verschwende Energie, als gebe es weder den Klimawandel noch die Gaskrise. Und diese Angst betrifft sowohl die Profis als auch den Freizeitsport, wo im Herbst und Winter jeden Abend Tausende Flutlichtanlagen eingeschaltet werden und vielleicht sogar warmes Wasser aus Duschen fließt.

„Ein Lockdown ist etwas, was wir uns auf gar keinen Fall wünschen können. Wir können die Plätze nicht einen dritten Winter in Folge geschlossen halten“, sagt Bernd Neuendorf, der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, Donata Hopfen, die Geschäftsführerin der Deutschen Fußball-Liga (DFL), wiederum warnt vor „Symbolpolitik“. Über den Energieverbrauch im professionellen Fußball dürfe nicht anders geurteilt werden als über den Bedarf an Gas, Öl und Strom in anderen Branchen.

Aber mit den verwöhnten Millionären aus der Bundesliga, die um 15.30 Uhr unter blauem Himmel im Hochsommer bei leuchtendem Flutlicht kicken und anschließend kurze innerdeutsche Reisewege im gecharterten Flugzeug zurücklegen, lässt sich eben wunderbar Erregung erzeugen.

Sicher auch um diesen Effekt zu entkräften, wurden am vergangenen Montag alle 36 Vereine der Ersten und Zweiten Bundesliga explizit aufgefordert, ihren Umgang mit den knapper werdenden Ressourcen umzustellen. „Das DFL-Präsidium empfiehlt hierfür allen Klubs in der laufenden Saison 2022/23 dringend ein individuelles Energie-Einsparziel in Höhe von 15 bis 20 Prozent“, teilte der Verband mit, was niemanden vor den Kopf stößt. „Wir wollen die nachhaltigste Liga Europas werden“, sagte Hopfen bereits im August, und die Vereine sind schon viel länger bemüht, sich auf dieser Ebene zu entwickeln. Manche mit mehr Aufwand, andere eher weniger engagiert.

Das Bewusstsein über die „gesellschaftliche Vorreiterrolle“ sei aber jetzt vorhanden, teilt beispielsweise der Werksklub aus Leverkusen mit. Die F.A.Z. hat Anfang September eine Umfrage zum Energieverbrauch unter allen 18 Erstligaunternehmen durchgeführt, auf die zwölf Vereine zum Teil mit seitenlangen Erläuterungen zu den bereits umgesetzten und geplanten Maßnahmen geantwortet haben.