Klaus Toppmöller hat seinem Sohn alles über Fußball beigebracht. So exaltiert wie sein Vater wird sich der neue Frankfurter Coach aber nicht geben: „Die Sachlichkeit muss Dino von der Mutter haben.“

Wie Dino Toppmöller als neuer Eintracht-Trainer auch immer abschneiden wird – er hat schon Bundesliga-Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal in der deutschen Elite-Liga übernimmt ein Fußball-Lehrer einen Klub, der schon von seinem Vater trainiert worden ist. Genau 30 Jahre vor seinem Sohn, am 1. Juli 1993, begann Klaus Toppmöller in Frankfurt den erstklassigen Teil seiner Trainerkarriere.

Peter Heß Sportredakteur.

Für den heute 71-Jährigen steht schon vor Dinos offiziellem Arbeitsbeginn zum nächsten Ersten fest, dass sein Sohn bei seinem ersten Bundesliga-Cheftrainer-Engagement erfolgreich wirken wird. „Trainer sein, kann man nicht lernen, das ist einem gegeben“, sagt Klaus Toppmöller und bei Dino sei das der Fall. „Schon als er noch Spieler war, habe ich gewusst, dass er einmal Trainer wird, er hat einfach Fußball verstanden.“ Und was hat er seinem Sohn über Fußball beigebracht? „Alles!“