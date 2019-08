Eine langfristige Entwicklung im deutschen Vereinsfußball ist gut am Supercup zu erkennen. Am Samstag (20:30 Uhr/ live im ZDF und DAZN) wird der Wettbewerb zum 20. Mal unter diesem Namen ausgetragen. In den ersten zehn Auflagen zwischen 1987 und 1996 spielten der FC Bayern München und Borussia Dortmund nur ein einziges Mal diesen Pokal aus. Nach einer Pause nahm die inzwischen gegründete Deutsche Fußball Liga den Supercup 2010 wieder in den Kalender auf. Seitdem verging kein Jahr, in dem nicht entweder die Bayern oder die Dortmunder als Meister, Pokalsieger oder auch Tabellenzweiter vertreten waren. Zum sechsten Mal treffen beide Klubs am Samstag nun in dieser Zeitspanne aufeinander. Mehr als 80.000 Menschen besorgten sich recht zügig Eintrittskarten für einen Wettbewerb, der deutlich an Renommee gewonnen hat.

Das Dortmunder Westfalenstadion ist ausverkauft und wird zwei Wochen vor dem Saisonstart der Bundesliga einen ersten Vergleich in der Superschwergewichtsklasse des deutschen Fußballs erleben. „In der Vergangenheit war das Stadion in ein, zwei Wochen ausverkauft. Diesmal waren es ein paar Stunden“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Dieses Mal gibt es allerdings einen feinen Unterschied zu den vergangenen Jahren. Es treffen zwei Vereine aufeinander, die beide Meister werden wollen – und dies auch kundtun.