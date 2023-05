Kevin Trapp ist zum Rekordtorhüter der Eintracht aufgestiegen. Im Pokalfinale gegen RB Leipzig brauchen die Frankfurter ihn abermals in Topform – wie einst in Sevilla.

Nach dem 2:1-Siegtreffer von Eric Junior Dina Ebimbe gegen Freiburg hatte Kevin Trapp den längsten Anlaufweg zur Frankfurter Spielerversammlung in Höhe der Eckfahne. Der Torhüter spurtete am vergangenen Samstag im Waldstadion in der Nachspielzeit über das ganze Feld und stürzte sich dann überglücklich auf den Haufen freudetrunkener Eintracht-Profis. Für einen Mo­ment thronte der 1,89 Meter große Trapp senkrecht über seinen Kollegen.

Jörg Daniels Redakteur in der Sportredaktion Folgen Ich folge

Für den Anführer im Kader gab es am finalen Bundesligaspieltag doppelten Grund zur Freude. Zum einen werden die Frank­furter nun unabhängig vom Ausgang des Pokalfinales an diesem Samstag (20.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, im ZDF und bei Sky) gegen Leipzig auf jeden Fall in der Conference League international vertreten sein. „Frankfurt gehört nach Europa“, sagte Trapp am Dienstag auf einer Presse­konferenz. „Es wäre eine kleine Enttäuschung gewesen, sich mit dieser Mannschaft und ihrer Qualität nicht für Europa zu qualifizieren.“

Der 32 Jahre alte Torwart stellte außerdem sieben Tage vor dem Höhepunkt des Spieljahres in der Bundeshauptstadt eine neue persönliche Bestmarke auf: Mit jetzt 235 Einsätzen in der Bundesliga kommt Trapp auf mehr Partien als jeder andere Torhüter in der Geschichte der Eintracht. Der gebürtige Saarländer sei seit dem 27. Mai „die historische Nummer eins im Herzen von Europa“ – mit dieser Einschätzung huldigte der Klub in einer Mitteilung seinem Vorzeigespieler. „Dass ich diese Zahl für die Eintracht erreichen konnte, macht mich sehr stolz und bedeutet mir viel“, sagte wiederum Trapp. „Es ist etwas Schönes, diesen Meilenstein erreicht zu haben.“

Hinter ihm im Ranking liegt nun Peter Kunter, der „fliegende Zahnarzt“, mit 234 Erstligaspielen; Kunter besetzte den Spitzenplatz seit 1976. Insgesamt leistete Trapp bisher 303 Einsätze für die Eintracht. Positionsübergreifend stehen vor ihm in der Bundesligastatistik noch elf ehemalige Frank­furter Akteure mit Karl-Heinz Körbel (602 Einsätze) an der Spitze. Am nächsten kommt Trapp Dietmar Roth, der 237 Erstligapartien vorweisen kann. „Etwas über 300 Partien, das sind etwa zwei Drittel meiner Spiele als Profi. Seit meinem ersten Spiel vor mehr als zehn Jahren haben wir so viel erlebt: Packende Abstiegskämpfe, der Aufschwung in den letzten Jahren und natürlich die magischen Europapokalnächte“, resümierte Trapp. Er habe „auf jeden Fall das Ge­fühl, dass hier über die Zeit etwas Großes entstanden ist, ein besonderer Zusammenhalt von Verein, Mannschaft und Fans. „So kann man auch gemeinsam schwächere Phasen überstehen“, zeigt er sich sehr zufrieden mit seinem Arbeit­geber.

Pokalsieger ist Trapp schon dreimal ge­worden – in Frankreich mit Paris Saint-Germain in den Jahren 2016, 17 und 18. Als die Eintracht 2018 in Berlin als Überraschungssieger über Bayern München triumphierte, hütete der heutige Leverkusener Profi Lukas Hradecky das Frankfurter Tor. Der finnische Torwart slo­wakischer Herkunft wünscht den Frankfurtern im Duell mit dem Champions-League-Teilnehmer Leipzig den neuer­lichen Titelgewinn, obwohl die Rheinländer von Leipzig als Pokalsieger pro­fi­tieren würden. Sein Vorgänger Hradecky sei „ein unheimlich feiner Charakter“, lobte ihn Trapp: „Lukas hat es genauso ge­sagt, wie ich es einschätze.“