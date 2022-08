Nationaltorhüter in Frankfurt : Kevin Trapp lässt ein Märchen wahr werden

In der Stadt der großen Fußball-Emotionen konnte man förmlich spüren, wie kollektiv aufgeatmet wurde, wie die Steine nur so von den Herzen fielen. Am Donnerstagmorgen verkündete Kevin Trapp via Instagram, was sich alle Eintracht-Fans sehnlichst gewünscht hatten, nachdem das Interesse von Manchester United publik geworden war. Die Engländer lockten mit einem Vierjahresvertrag und einem zweistelligen Millionengehalt.

„Manchester United ist ein Weltverein, und dass ich mich mit so einem Angebot auseinandersetze, kann, hoffe ich, jeder verstehen. Gestern habe ich allerdings den Verantwortlichen beider Vereine mitgeteilt, dass ich mich für die Eintracht entschieden habe. Ich habe in Frankfurt Unvergessliches erlebt und wir haben zusammen Geschichte geschrieben. Der Saisonstart war holprig, aber ich habe absolutes Vertrauen in uns. Euer Kevin“.