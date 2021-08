Bundesliga in Berlin : Darum ist Boateng der Mann, den Hertha braucht

Für diese Geschichte ist es ganz hilfreich, sich die Hertha tatsächlich mal als alte Dame vorzustellen. Als betagtes, älteres Tantchen, das viele Jahre unter Altersarmut litt, sich aber trotzdem so angenehm wie möglich eingerichtet hatte. Bis ihr eines Tages jemand den Kopf verdrehte mit dem vielen Geld, das er ihr zukommen ließ. In der Hoffnung, aus der Dame ein Best-Age-Model machen zu können.

Die Typveränderung fiel ihr schwer, nach Jahren im Rentnertreff Café Keese war sie den Laufsteg nicht gewohnt. Sie verzettelte sich in den Boutiquen zwischen Mailand und London, kaufte mal mehr, meist aber weniger brauchbare Accessoires, und verlor sich völlig in der neuen Welt, die nicht ihre war. Bis ein Mann auftauchte, der versprach, sie wieder nach Hause zu führen. Ausgerechnet er, der ihr als Junge aus der Nachbarschaft Klingelstreiche gespielt und sich mit ihr überworfen hatte. Der dann in Mailand und London verkehrte, dort vom Prosecco kostete und nun wieder nach Hause wollte in den Kiez seiner Kindheit.