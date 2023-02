Aktualisiert am

Boateng zurück in Frankfurt : „Ich habe die Pfiffe der Fans nicht verstanden“

Die Stimmung im Stadion war schon vor dem Anpfiff hervorragend. Dass am Vortag Torwart Kevin Trapp seinen Vertrag mit der Frankfurter Eintracht um zwei Jahre verlängert hatte, wurde vom Stadionsprecher noch einmal gebührend gefeiert. In Frankfurt halten sie Trapp schon seit Monaten für den besten deutschen Torhüter, zumindest Sportvorstand Markus Krösche und die meisten Fans sind sich darüber einig.

Trapps Treue gegenüber dem Klub nehmen sie als Gewähr für die Fortsetzung des Eintracht-Höhenflugs, der mittlerweile schwindelerregende Ausmaße angenommen hat: Relegations-Überlebender 2016, DFB-Pokalsieger 2018, Europa-League-Halbfinalist 2019, Europa-League-Sieger 2022 und Champions-League-Achtelfinalist 2023. „Und wir sind noch nicht am Ende, wir wollen mehr. Und Kevin weiß das“, sagte Trainer Oliver Glasner am Samstagnachmittag zu Trapps Beweggründen, Angebote von Manchester United und Bayern München nicht beachtet, sondern in Frankfurt verlängert zu haben.