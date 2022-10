Formstarke Frankfurter : Hat die Eintracht das Zeug zum deutschen Meister?

Mittendrin statt nur dabei. In dieser Saison läuft es für die Eintracht trotz mancher Unzulänglichkeiten bislang recht gut. Im Ligageschäft liegt die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner, die an diesem Samstag auswärts bei Borussia Mönchengladbach spielt (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN), als Tabellenfünfter aussichtsreich im Rennen um die Plätze, die am Saisonende die Qualifikation für Eu­ropa bedeuten.

Bundesliga Liveticker

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

Im Pokal läuft es, auch dank günstiger Gegner, viel besser als in zu­rückliegenden Jah­ren. Nach den beiden Siegen beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg und dem fünftklassigen Oberliga-Spitzenreiter Stuttgarter Kickers richten sich die Blicke der Frankfurter Verantwortlichen auf diesen Sonntag, an dem abends die DFB-Pokalspiele im Achtelfinale ausgelost werden.