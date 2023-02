Nach Julian Nagelsmanns harscher Kritik am Schiedsrichter-Gespann nach dem Bundesligaspiel in Mönchengladbach hat das DFB-Sportgericht nun sein Urteil gefällt. Der Münchner Trainer kann aufatmen.

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann ist nach seinem verbalen Ausraster am vergangenen Bundesliga-Wochenende mit einer milden Strafe und ohne eine Sperre davongekommen. Das DFB-Sportgericht hat den 35-Jährigen nur mit einer Geldbuße von 50.000 Euro belegt. Wie der Deutsche Fußball-Bund an diesem Mittwoch mitteilte, hat der Trainer des FC Bayern dem Urteil bereits zugestimmt. Nagelsmann kann den Rekordmeister damit auch im Bundesliga-Spitzenspiel am Sonntag (17.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) gegen Union Berlin betreuen.

Nagelsmann hatte sich nach dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach (2:3) am vergangenen Samstag im Kabinentrakt unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam um Tobias Welz (Wiesbaden) geäußert. „Da er bislang sportgerichtlich noch nicht in Erscheinung getreten war, sich noch am selben Abend entschuldigte und auch in der Stellungnahme an den Kontrollausschuss Einsicht zeigte, sah das Gremium von der Beantragung eines Innenraumverbots ab“, hieß es in der Mitteilung.

Der Chefcoach des Rekordmeisters hatte sich noch am Abend nach dem Vorfall für seine massive Kritik an Refereee Welz entschuldigt. Auslöser für den Zorn von Nagelsmann war eine Rote Karte gegen Bayerns französischen Innenverteidiger Dayot Upemacano. In einem ZDF-Interview hatte er eingeräumt, dass bei seinem Ausbruch auch die Äußerung „weichgespültes Pack“ gefallen sei. „Emotionen gehören zum Sport dazu. Und angesichts der Roten Karte musste ich mir nach dem Spiel Luft machen. Allerdings muss ich mich für die Wortwahl gegenüber dem Team rund um Tobias Welz entschuldigen. Da bin ich leider eindeutig zu weit gegangen“, schrieb Nagelsmann später in einem Statement.

Neymar verpasst wohl Bayern-Rückspiel

Zwei Wochen vor dem Champions-League-Rückspiel beim FC Bayern droht Gegner Paris Saint-Germain derweil ein Ausfall seines Star-Spielers Neymar. „Neue Untersuchungen bestätigen, dass sich Neymar den Knöchel verstaucht und eine Bänderverletzung erlitten hat“, teilte der französische Erstligaklub mit, ohne auf eine mögliche Ausfalldauer einzugehen. Eine weitere Untersuchung soll Anfang kommender Woche erfolgen.

Der Brasilianer hatte sich die Verletzung beim 4:3 am Sonntag in der französischen Meisterschaft gegen den OSC Lille im Prinzenpark zugezogen. Teamkollege Kylian Mbappé schickte Neymar schon beste Genesungswünsche. „Bleib stark. Das Team wartet auf Dich“, schrieb der WM-Torschützenkönig auf Instagram.

Einem Bericht der französischen Zeitung „Le Parisien“ zufolge wird „intern“ bei PSG mit einem Ausfall von drei bis vier Wochen gerechnet. Der 31-Jährige würde somit das Achtelfinal-Rückspiel in München am 8. März verpassen. Das Hinspiel hatte der Bundesligaverein in Paris 1:0 gewonnen.

Neymar wird immer wieder von Knöchelproblemen geplagt. Auch bei der WM in Qatar hatte er sich im ersten Gruppenspiel gegen Serbien verletzt und war dann erst im Achtelfinale gegen Südkorea ins Team zurückgekehrt.