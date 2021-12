Kommunikationskrise in München : Wie Nagelsmann die Bayern steuert

Auf seinen wichtigsten Angestellten kann sich der FC Bayern München in der Kommunikationskrise verlassen. Er kommentiert Kritik am Sponsorenvertrag mit Qatar Airways – einem Staatsunternehmen aus dem Emirat, in dem regelmäßig Menschenrechtsverletzungen dokumentiert werden – stets so, wie der Klub sich das vorstellt. Drei Beispiele:

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München.

„Der Klub ist im Dialog, versucht, die Dinge im Dialog zu besprechen, im Dialog zu beeinflussen, nicht durch Ausgrenzen oder Wegschauen. Ich glaube, dass wir da schon ein bisschen was bewegt haben“, sagte er am 6. November, als Fans der Bayern in der Südkurve des Stadions ein Banner präsentiert hatten – mit der Aufschrift: „Für Geld waschen wir alles rein“.