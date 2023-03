Am 23. Januar haben sich Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić, die neuen Führungsfiguren des FC Bayern München, das nächste Mal für Julian Nagelsmann entschieden, für den Fußballtrainer, für den sie schon im Sommer 2021 finanzielle Maßstäbe (25 Millionen Euro Ablöse, Vertrag über fünf Jahre) setzten.

Es war eine recht mutige Entscheidung, weil sie sich gegen den Torwarttrainer Toni Tapalović richtete – und somit auch gegen dessen engsten Vertrauten, Manuel Neuer, den Kapitän ihrer Mannschaft, der in dieser Saison wegen einer Verletzung nicht mehr spielen kann. Sie schickten Tapalović weg, weil Nagelsmann das wollte. Sie machten an dem Tag, was man in München selten macht: Sie stellten sich nicht auf die Seite der Spieler, sondern auf die Seite des Trainers.

In den nächsten Wochen gewann der mit seiner Mannschaft in den wichtigen Champions-League-Spielen gegen Paris Saint-Germain – und doch häuften sich die klitzekleinen Hinweise, dass er an dem allerwichtigsten Ort offenbar nicht mehr gewinnen kann: in der eigenen Kabine.

Tuchel folgt auf Nagelsmann

Am 23. März haben sich Kahn und Salihamidžić nun gegen Nagelsmann entschieden. Sie machten, was man in München meistens macht: Sie stellten sich nicht mehr auf die Seite des Trainers, sondern auf die Seite der Spieler.

Und wenn man den Vorständen des größten deutschen Sportklubs, der schon immer ein player’s club war, bloß ein bisschen von dem glaubt, was sie seit jenem Sommer 2021 gesagt haben, haben sie sich jetzt auch gegen ihre eigene Machart entschieden.

Am 1. April (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky), an dem den FC Bayern in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund das vielleicht vorentscheidende Duell um die Meisterschaft erwartet, wird Julian Nagelsmann jedenfalls nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Er wird dort durch Thomas Tuchel ersetzen werden. Doch davor sollte man sich einerseits mit Nagelsmann und andererseits mit Kahn und Salihamidžić auseinandersetzen. Mit dem Trainer, der sehr im Mittelpunkt war (und wohl auch: sein wollte). Und mit den Vorständen, die ihn sehr im Mittelpunkt sein ließen.

Es stimmt, dass Julian Nagelsmann in seinen ständigen Pflichtpressekonferenzen gerne Außenpolitik machte, für den FC Bayern – und für sich selbst (doch nicht immer für seine Spieler, ein jüngstes Beispiel: Serge Gnabry und die Diskussion um die Fashion Week). Es stimmt aber auch, dass er Außenpolitik machen musste, weil Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić sich vor politischen Debatten (Corona, Impfung, Qatar) drückten. Das muss man ihnen vorwerfen: Sie schützten ihren Trainer nicht, als sie ihn hätten schützen müssen. Und sei es vor sich selbst.

Jetzt konnten sie ihn nicht mehr schützen. Sie kündigten den Mann, der ihnen verdammt viel Geld wert war, weil sie sich von ihm und seinen spieltaktischen Ideen in der Konkurrenz mit den Investorenklubs einen Wettbewerbsvorteil versprachen, wohl aus Konsequenz. Das wiederum kann man ihnen nicht vorwerfen: Wer in München die Kabine verliert, kann nicht mehr gewinnen. Und doch werden ihre nächsten Entscheidungen unter besonderer Beobachtung stehen. Mit Julian Nagelsmann, 35 Jahre alt, ist nicht der erste Trainer in dem Bayern-Biotop gescheitert. Mit ihm ist aber ihr erster Trainer gescheitert.