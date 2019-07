Aktualisiert am

Will mit seinem neuen Team erfolgreich sein: RB-Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann Bild: dpa

Er ist laut, er ist fordernd, er ist ständig in Bewegung – und tritt doch nie autoritär auf. Julian Nagelsmann, der aus der TSG 1899 Hoffenheim einen Bundesligaklub mit internationalen Ansprüchen gemacht hat, auch wenn er in seiner letzten Saison dort die Europapokal-Qualifikation verfehlte, ist sich treu geblieben. Nun spüren eben die Spieler von RB Leipzig, mit welcher Intensität und Leidenschaft dieser jüngste Trainer der Fußball-Bundesliga, der am Dienstag 32 Jahre geworden ist, bei der Arbeit ist. Und sie registrieren dazu erfreut und voller Neugier, dass sie dieser von sich und seinem Können überzeugte Fußballlehrer mit einer weiteren wichtigen Facette des Spitzenfußballs bereichern könnte: zielstrebig genutztem Ballbesitz.

Auf dem Weg dorthin, das versichert der Nachfolger von Ralf Rangnick, werde die DNA von RB Leipzig keineswegs angetastet. Womöglich aber doch leicht modifiziert und weiterentwickelt. Vorsichtig und bestimmt zugleich hat Nagelsmann, in Hoffenheim ein Verfechter des zeitgemäßen Beschleunigungsfußballs über wenige Passstationen bis zum Torschussziel, während des Leipziger Trainingslagers im Tiroler Ort Seefeld gesagt: „Im Fußballspiel ist der Ball grundsätzlich immer dabei. Wenn eine Mannschaft den Ball hat, hat ihn die andere nicht. Also muss ein Team jagen, während das andere die Murmel am Fuß hat.“